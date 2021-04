La alfombra roja de los premios Oscar 2021 ha vuelto con el glamour y distinción tras un año tan complicado para el mundo del cine como lo fue el 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

Las estrellas de Hollywood lucieron sus mejores looks de gala y con un detalle que no ha pasado desapercibido: la mayoría no utilizaba tapabocas.

Glenn Close

(Foto:Reuters)

Glenn Close eligió una túnica en color azul bordada que combinó con un pantalón negro. Para completar su look, la actriz utilizó guantes y stilettos en punta a tono. Todo fue un diseño Armani Privé.

Laura Dern

(Foto:Reuters)

Laura Dern elogió un look bastante llamativo de chiffón negro y con plumas blancas en la parte inferior del vestido, además de mangas largas la parte superior.

Amanda Seyfried

(Foto:Reuters)

Amanda Seyfried se llevó todas las miradas gracias a su vestido Armani en color rojo con un gran escote y con una falda princesa de tul.

H.E.R

(Foto:Reuters)

La cantante lució un look muy a su estilo para la alfombra roja, se trató de un total look azul bordado con brillantes.

Regina King

(Foto:Reuters)

La actriz eligió un vestido Louis Vuitton celeste metalizado y que algunos han considerado en forma de mariposa o colibrí, además de un gran escote V.

Leslie Odom Jr.

(Foto:Reuters)

El actor utilizó un esmoquin metalizado que completó su outfit con joyas de Cartier y zapatos acharolados negros.

Los estilos más elogiados en los Oscar 2021: vestidos de dos partes y tonos metalizados

Dentro de los looks más elogiados y que estuvieron en tendencia durante la alfombra roja de los Oscar 2021 estaban los recortes y el color blanco, el cual se repitió en varios trajes. Zendaya fue la gran elogiada en la noche, pero no fue la única.

Zendaya

(Foto:Reuters)

Zendaya impactó con su vestido amarillo de la firma Valentino y con recortes en la parte superior. Además, la actriz le agregó una gargantillas de brillantes que dejaron a más de uno sin palabras.

Andra Day

(Foto:Reuters)

Andra Day lució un vestido metalizado en tono dorado y exclusivo de Vera Wang.

Carey Mulligan

(Foto:Reuters)

Carey Mulligan lució un hermoso vestido Valentino que combinó con joyas sutiles y elegantes de Cartier.