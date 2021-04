La transmisión de los Premios Oscar 2021 se llevó a cabo este domingo en el Dolby Theatre y en la estación de autobuses de Los Ángeles Union para evitar aglomeraciones por la pandemia de Covid-19. Estos son los ganadores de los premios por categoría.

Mejor guión adaptado: “The Father”

Florian Zeller sostiene el Oscar a mejor guion adaptado por "The Father". (AP)

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya

Mejor película internacional: “Another Round” (Dinamarca)

Mejor maquillaje y peinado: “Ma Rainey’s Black Bottom”

Mejor diseño de vestuario: “Ma Rainey’s Black Bottom”

Mejor guión original: “Promising Young Woman”

Mejor director: Chloé Zhao

Chloe Zhao arrives at the 93rd Academy Awards, at Union Station, in Los Angeles, U.S., April 25, 2021 (Chris Pizzello/Pool via REUTERS)

Mejor sonido: “Sonido del metal”

El drama estadounidense protagonizado por el actor Riz Ahmed relata la historia de un baterista que pierde la audición.

Nicolás Becker es compositor de bandas sonoras y se impuso con su trabajo en la película.

Mejor película corta de acción real: “Two Distant Strangers”

Mejor cortometraje animado: “If anything happens I love you”

Mejor película animada: “Soul”

Mejor cortometraje documental: “Colette”

Mejor documental: “My octopus teacher”

Mejores efectos especiales: “Tenet”

"Tenet", desde el jueves 8 en Alquileres de Flow. (IMDB)

Mejor actriz de reparto: Yuh-Jung Youn

Yuh-Jung Youn en los premios Oscar 2021. (Foto: AFP)

Mejor diseño de producción: “Mank”

Mejor fotografía: “Mank”

“Mank” es una película de drama biográfico que narra la vida de Herman Mankiewicz y la famosa historia de “Citizen Kane”. El elenco está conformado por Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Charles Dance y Tom Burke, entre otros.

Mejor edición de película: “Sonido del metal”

Premio Humanitario: Tyler Perry

“Es muy importante ayudar a la gente que vuelva a trabajar. La función de mi fundación es llevar la tragedia a algo más virtuoso”, dijo el actor y fundador de Tyler Perry Studios.

Mejor banda sonora: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste, “Soul”

Mejor canción original: “Fight For You” , H.E.R, Dernst Emile II y Tiara Thomas

H.E.R, Dernst Emile II y Tiara Thomas crearon el tema musical de la película “Judas and the Black Messiah” que ganó el premio.

Mejor película: Nomadland

Se trata de un drama estadounidense que fue escrito y dirigido por la directora Chloé Zhao, y protagonizada por Frances McDormand. La película narra la historia de una mujer que, después de la muerte de su esposo, abandona su ciudad para viajar por los Estados Unidos.

Mejor actriz protagonista: Frances McDormand

Mejor actor protagonista: Anthony Hopkins

El reconocido actor de 83 años obtuvo el premio por su papel en la película “The father”, que narra la historia de un hombre que debe afrontar la pérdida de memoria.