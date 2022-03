Este domingo se llevarán a cabo los Premios Oscar 2022 desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, Estados Unidos, una de las galas más prestigiosas de Hollywood en el que se reconoce a lo mejor de la industria del cine. Este año son grandes figuras las que compiten por una codiciada estatuilla y entre las ternas más destacadas se encuentran las de Mejor Actriz y Mejor Actor.

En esta edición, se encuentran nominadas a Mejor Actriz: Jessica Chastain, por Los ojos de Tammy Faye; Olivia Colman, por La hija oscura; Penélope Cruz, por Madres paralelas; Nicole Kidman, por Being the Ricardos, y Kristen Stewart, por Spencer. Mientras que en la categoría masculina compiten: Javier Bardem, por Being the Ricardos; Benedict Cumberbatch, por El poder del perro; Andrew Garfield, por Tick Tick Boom!; Will Smith, por El método Williams, y Denzel Washington, por Macbeth.

Todos ellos son grandes candidatos para hacerse con el trofeo tan deseado ya que han dejado todo en cada una de sus interpretaciones en la pantalla grande. Dichos artistas cuentan con una larga trayectoria en el espectáculo y no es la primera vez que participan de una entrega de Premios Oscar, es más muchos de ellos diez años atrás ya eran artistas reconocidos que triunfaban en el universo cinematográfico.

Cómo lucían las actrices nominadas al Oscar hace una década

En 2012, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz se lo llevó Meryl Streep por su personaje en “La Dama de Hierro”. Pero en el caso de Jessica Chastain también estuvo entre las nominadas por su papel protagónico en “La noche más oscura”, cuyo título original es “Zero Dark Thirty”.

Jessica Chastain hace diez años y en la actualidad Foto: web

Para el 2012, Olivia Colman estrenaba en cines “Hyde Park on Hudson” donde interpretó a la reina madre Isabel Bowes-Lyon. Ese mismo año también se la vio en la pantalla chica con la serie “Twenty Twelve”, un falso documental sobre la organización de las Olimpiadas de Londres de ese año.

Olivia Colman en “Hyde Park on Hudson" de 2012 vs. la actriz en la actualidad Foto: web

Diez años atrás encontraban a Penélope Cruz en la piel de dos personajes completamente diferentes. Interpretó a Anna, una prostituta que se hace pasar por la novia de un joven cuyos padres son un poco anticuados, en “A Roma con amor”; y a Gemma, una mujer que logró escapar del terrible asedio a Sarajevo con su hijo recién nacido, tras haber perdido allí a su marido con el que vivió una gran historia de amor, en “Volver a nacer”.

Penélope Cruz fue Gemma en "Volver a nacer" y Anna en "A Roma con amor" Foto: web

Nicole Kidman fue vista una década atrás en la pantalla grande con “The Paperboy” y en televisión con “Hemingway & Gellhorn”. La película compitió en el festival de Cannes en ese año y su actuación alcanzó las nominaciones del SAG y los Premios Saturn como Mejor Actriz de Reparto, con las que sumó su segunda nominación a un Globo de Oro y diez nominaciones en total.

Nicole Kidman en el 2012 y la actualidad Foto: web

El 2012 fue también el año de lanzamiento de “Crepúsculo: Amanecer - Parte 2″, última entrega de la saga que tiene a Kristen Stewart. Por entonces, la actriz tenía 21 años y su rostro ya era conocido a nivel internacional por la pareja de vampiros que supo interpretar junto a Robert Patinson. Para entonces, también se la pudo ver en las películas “En el camino”, “K-11″ y “Blanca Nieves y el cazador”.

Kristen Stewart en 2012 y en el presente Foto: web

Cómo lucían los actores nominados al Oscar hace una década

Diez años atrás, Javier Bardem estrenó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También interpretó a Raoul Silva al antagonista principal en James Bond Skyfall, por la que recibió la nominación del BAFTA y el SAG como Mejor Actor de reparto.

Javier Bardem en 2012 y en el presente Foto: web

Una década atrás encontraba a Benedict Cumberbatch en “El hobbit: un viaje inesperado″ como el dragón Smaug. Después se lo vería en resto de las películas de la saga.

Benedict Cumberbatch en “El hobbit: un viaje inesperado″ y en "El poder del perro" Foto: web

Andrew Garfield diez años atrás se lucía en la secuela de la remake de “El sorprendente hombre araña” dirigida por Marc Webb y compartiendo reparto con su pareja Emma Stone.

Andrew Garfield volvió a interpretar al Hombre Araña en la secuela y así se encuentra en la actualidad, diez años después. Foto: web

Will Smith protagonizó hace una década “Hombre de Negro 3″ en su ya clásico personaje de James Darrell Edwards, el Agente J papel que interpretó por primera vez en 1997.

Will Smith hace diez años y en el presente Foto: web

Denzel Washington protagonizó en 2012 “Protegiendo al enemigo”, una película de acción dirigida por el realizador chileno-sueco Daniel Espinosa. El film se grabó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y contó con el protagónico también de Ryan Reynolds. En el mismo año hizo “El vuelo”, también de acción y drama dirigida por Robert Zemeckis.