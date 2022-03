Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes serán las encargadas de conducir los Premios Oscar 2022. Esta semana, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la participación de artistas de renombre como Lady Gaga, Chris Rock, Kevin Costner, Zoë Kravitz, Rosie Perez y Yuh-Jung Youn quienes presentaran distintos galardones en la noche del 27 de marzo en Los Ángeles.

La cantante estadounidense contó su experiencia en el marco del nuevo documental de Oprah Winfrey sobre salud mental.

Con estos seis primeros nombres, los fanáticos del espectáculo esperan nuevos anuncios de la institución para conocer al resto de los presentadores.

El Dolby Theater recibirá a las principales estrellas del mundo en una alfombra roja exclusiva de la cual nadie quiere adelantar ningún vestuario.

“Las películas nos inspiran, nos entretienen y nos unen en todo el mundo. Ese es el objetivo de la ceremonia de este año y estamos encantados de dar la bienvenida a la primera alineación estelar que se subirá al escenario de los Oscar para ayudarnos a celebrar el poder del cine y honrar a los mejores del año”, anunció Will Packer, productor de los Oscars.

La novedad este año incluye directamente al público que mira expectante desde su casa: la Academia decidió premiar al film favorito de la gente, dándole chances a las películas populares que muchas veces no tienen esa posibilidad con el criterio de los jurados tradicionales.

La votación se da en las redes sociales con el hashtag #OscarFanFavorite, si bien todavía no se conoce al ganador, las tendencias en Twitter apuntan a Spider-Man No Way Home de Marvel, y la versión de La Cenicienta de Camilla Cabello.

Una polémica en los Oscar 2022

Esta novedad no cayó bien dentro de los fanáticos tradicionales de los Premios, porque las redes sociales decidirán quien se lleva el premio al mejor Corto documental, Montaje, Maquillaje y Peluquería, Banda sonora, Diseño de producción, Corto animado, Corto en acción real y Sonido.

Los ganadores de estas categorías se anunciaran antes de que comience la gala en Los Ángeles.