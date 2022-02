La edición de los 94° Premios Oscar se llevará a cabo el próximo 27 de marzo con la presencia de muchas de las estrellas del mundo del cine en Hollywood. La Academia ya eligió a sus favoritos para sus diferentes ternas.

En este caso, haremos un repaso de las mejores películas que se encuentran en las diferentes plataformas de streaming para ponerse al día para el momento de la entrega de los premios.

A diferencia de otras épocas, la Academia comenzó a tener en cuenta las producciones de las plataformas como Netflix o Amazone, en medio de las críticas de varios directores emblemáticos que han apuntado contra estos.

El propio Steven Spilberg fue uno de los encargados de apuntar contra Netflix desde hace varios años. “Cada vez más cineastas permitirán que las empresas de video on demand financien sus películas con la promesa de una pequeña ventana cinematográfica durante una semana para que puedan optar por los Oscar u otros premios”, había apuntado el director de éxitos como E.T, La Lista de Schindler o Rescatando al soldado Ryan.

Sin embargo, rápidamente la academia tomó en consideración a los films que se están produciendo en las plataformas. De hecho, muchos actores como Leonardo Di Caprio o Meryl Streep o directores reconocidos que aparecen en películas importantes nominadas a estos Oscar que han sido producidas por diferentes plataformas.

Dónde ver las nominadas a mejor película de los Oscar

· Coda: está en Amazon Prime Video

· No miren arriba (Don’t look up): está en Netflix

· Duna: está en HBO MAX

· King Richard: está en HBO MAX o se encuentra en On Demand de Flow

· El poder del perro: está en Netflix

· West Side Story: se estrenó en cines y aguarda su estreno en streaming