Durante las últimas emisiones de los Premios Oscar, los picos de audiencia no fueron de los más elevados como la Academia estaba acostumbrada a tener. Es por ello que, los productores encargados de televisar la ceremonia decidieron anunciar los ganadores de ocho de las categorías previo al inicio de la transmisión este 2022.

Las ocho categoría que quedarán fuera de la transmisión de los Premios Oscar 2022.

De esta forma, los televidentes podrán acceder a una gala con más variedad de espectáculos con presentaciones musicales, tributos y sketches de las celebridades hollywoodenses favoritas alrededor del mundo.

“Considerando el reciente declive de la audiencia televisiva de los Oscar, el espectáculo debe evolucionar pensando en el futuro de la gala, así como de la Academia” anunciaba David Rubin, el presidente de la Academia.

Cuáles son las ocho categorías

Durante la ceremonia solo se podrán ver 15 de las 23 categorías. Las ocho que no serán emitidas por televisión durante la gala son:

Mejor documental

Mejor edición

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor diseño de producción

Mejor sonido

Mejor corto

Mejor corto animado

Mejor banda sonora

Por qué se sacaron de aire ocho categorías en los Premios Oscar

Con este cambio, la Academia espera poder reactivar su rating, habiendo tenido en el año 2020 lo que parecía su peor nivel de audiencia en la historia de su transmisión hasta que, en el año 2021 tuvo un descenso del 56% registrando 10 millones de televidentes, un número realmente muy bajo.

Pero eso no es todo, además del cambio mencionado en función de mejorar el rating y hacer que la audiencia disfrute de una ceremonia con más diversidad de espectáculo, la Academia anunció la incorporación del ¡voto por parte del público! todo ello a través de la famosa red social Twitter.

La votación será sobre la película más popular para el público y cuyo candidatos son: “The Power of the Dog”, “Licorice Pizza”, “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Nightmare Alley”, “Drive My Car”, “Dune”, “Belfast” y “West Side Story” siendo la mayoría de ellas de cine de autor y no megaproducciones cinematográficas.