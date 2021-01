Dalma y Gianinna Maradona expresaron su furia este domingo luego de conocerse los mensajes de WhastApp que Leopoldo Luque envió el día de la muerte de Diego Maradona, cuando se dirigía a la casa del country San Andrés de Tigre, en la que el ídolo se encontraba cumpliendo con la internación domiciliaria y pasó sus últimos días.

“Luque, sos un hdp y ojalá se haga Justicia”, fue lo primero que escribió Dalma en su cuenta de Instagram. “Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla”, enfatizó, reforzando la guerra mediática y judicial que mantiene con quien fue el abogado y apoderado de su padre.

Luego, admitió: “Acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra, y vomité”. Y aseguró: “Lo único que le pido a Dios es que se haga Justicia y que paguen todos los que tengan que pagar”.

Por otro lado, recordó un mensaje que Matías Morla escribió el 30 de noviembre, cinco días después de la muerte de Maradona. “Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego. Cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería. Diego te amaba y, como su amigo, no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”, tuiteó aquel día el abogado y apoderado del ídolo en defensa del neurocirujano que había sido allanado y hoy es investigado por homicidio culposo en la causa que intenta esclarecer los motivos del fallecimiento de “El Diez”.

Sobre ese mensaje, Dalma escribió este domingo: “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que lo defienden…”. Y luego, disparó: “Si la verdad siempre triunfa ustedes dos van presos”.

Además, se expresó a través de su cuenta de Twitter, en donde ratificó: “¡No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos hdp”, indicó y agregó en maýusculas: “YO NO VOY A PARAR”.

No es la primera vez que Dalma apunta contra Matías Morla sobre el vínculo de Luque con su padre. La actriz sostiene que fue el abogado quien lo introdujo en la vida del ídolo. “Lo único que voy a decir es que ni mi hermana ni yo vamos a transar nunca con nada que tenga que ver con Morla... ¡Y la gente que lo hace se tendrá que hacer cargo más adelante cuando todo salga a la luz! Después no los quiero llorando diciendo que no sabían quién era porque se lo dejé claro uno por uno”, escribió el pasado 26 de enero la actriz en sus redes sociales.

Por su parte, Gianinna también se mostró indignada, al igual que su hermana. En su cuenta de Instagram, sostuvo: “La liviandad con la que se publica una conversación privada del 25 de noviembre me genera asco”. “Nadie repara en nada...”, agregó a través de las historias de su cuenta.

“Si, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo” y “Avisame si están enojados con nosotros” son las insólitas frases que disparó Luque, que llamaron la atención de los investigadores.