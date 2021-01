Después de que se filtrara este sábado la conversación que Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona, mantuvo con la psiquiatra Agustina Cosachov mientras “El Diez” agonizaba, se conoció un nuevo audio que envió a otro contacto en la mañana del 25 de noviembre, minutos antes de la muerte del astro del fútbol, donde parece importarle más su imagen que la salud de su paciente.

Una frase que lanzó el neurocirujano, investigado por homicidio culposo en la causa que intenta esclarecer los motivos del fallecimiento del ex futbolista, sorprendió a los investigadores. En el chat que intercambió con Cosachov, Luque le dijo “avisame si están enojados con nosotros”, mientras ella le informaba que Maradona no reaccionaba ante los intentos de reanimación y que no tenía pulso, desde la casa del country San Andrés de Tigre, donde el ex DT pasó los últimos días. Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz habían ido por un control de rutina.

Ahora, trascendió otra frase que lo deja mal parado a Luque.

"El gordo se va a cagar muriendo". Otro mensaje que llamó la atención de los investigadores, por su desparpajo ante el estado crítico de su paciente y su falta de preocupación en él.

Mientras chateaba con Cosachov, Luque también le respondía a uno de sus contactos que le había preguntado por Maradona. “Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”, le avisó.

El neurocirujano también se contactó con uno de sus socios y le indicó que fuera hasta el complejo donde estaba Maradona. “Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora te paso la ubicación”, le explicó.

El ida y vuelta entre los médicos que atendían a Maradona es una de las pruebas a las que accedió la Justicia por intermedio de dos teléfonos celulares de la especialista en salud mental. Se trata de dos Iphone, un 6 Plus y un SE, que fueron secuestrados en la casa de Cosachov el 1° de diciembre pasado, en el barrio porteño de Palermo, y que ya habían intentado analizar sin éxito anteriormente.

La investigación, creada por decisión del fiscal general de San Isidro, John Broyad, y constituido por él y Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, se centra en tres ejes principales: si hubo negligencia médica y por lo tanto un eventual “homicidio culposo”, quién tuvo responsabilidades sobre ese posible delito y si la muerte de Maradona se pudo haber evitado.