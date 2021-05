Juntos por el Cambio “judicializa todo”, acusó la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra. “Hay una política de judicialización cuando no se gana en las urnas”, completó.

//Mirá también: Vilma Ibarra: “El proyecto no pide más poderes, es exactamente al revés”

“Juntos por el Cambio, sobre todo un sector muy específico, judicializa todo. Hay una política de judicialización cuando no se gana en las urnas, no se gana con los votos. Hay un sector muy fuerte y una concepción política de la oposición que es la judicialización. A mí ya me han hecho varias denuncias”, agregó la funcionaria en diálogo con El Destape Radio.

Y reiteró: “Hay un sector de Juntos por el Cambio que considera que la judicialización es su forma de hacer política, no de ir a los debates y ganar o perder con los votos”. “Las leyes están para cumplirlas”, pero “no está pasando porque tenemos serios problemas institucionales y políticos”, añadió.

“Cuando se empieza a politizar la pandemia en estas dimensiones pasan dos cosas: se lastima la salud pública, y se lastima el funcionamiento institucional, que ya viene bastante lastimado”, dijo en referencia a la objeción que presentó el Gobierno de la Ciudad para no suspender las clases virtuales, y que la Corte Suprema avaló.

//Mirá también: El Gobierno buscará prohibir por ley las clases en zonas de alerta epidemiológica

Ibarra dijo también que “Argentina es un país muy lastimado”, y recordó que el expresidente Mauricio “Macri perdió (las elecciones presidenciales en 2019) en primera vuelta, porque tenía los peores índices de desempleo, de pobreza, de indigencia, un sobreendeudamiento importantísimo, y sobre ese país cayó esta pandemia”.

Superpoderes: ¿son o no son?

En referencia al proyecto de ley que envió el oficialismo al Congreso para “blindar” futuras decisiones de Fernández sobre la política sanitaria a nivel nacional, Ibarra consideró que es “increíble” que se califique como de “superpoderes”.

“Es muy difícil enfrentar una pandemia con este nivel de encono que se genera en la política”, dijo, y sumó: “Es uno de esos momentos donde uno diría que lo central es la unidad”.

En declaraciones a FM Rock & Pop, apuntó contra la oposición por tildar “de inconstitucional el proyecto sin leerlo”. “Después sólo les queda ver cómo justifican lo que han dicho”, agregó.

Para ella, el objetivo del proyecto de ley es “dejar la herramienta del DNU y pasar a una ley discutida por el Congreso, que ponga el marco de las cosas, con criterios objetivos y donde el Presidente sólo pueda intervenir luego de que el gobernador o gobernadora haya adoptado medidas y chequeado su resultado”.

“Es increíble calificar este proyecto como superpoderes, salvo que alguien piense que el Presidente se siente a ver cómo se desborda una situación en una provincia”, argumentó.

“Estos proyectos de ley son mensajes para la ciudadanía, decirle a la gente que con más o menos casos esta situación tendrá una extensión. Está prevista la vigencia de la emergencia sanitaria hasta fin de año, y ojalá que podamos bajar muchísimo los niveles de contagio”, consideró, y añadió: “No podemos normalizar la cantidad de muertes que hay y mantener una curva tan alta sin tomar medidas decisivas para bajarla”.