Ley Bases: Carolina Losada respaldó a Martín Lousteau ante Luis Juez

El debate sobre las reformas que propone la Ley Bases generó una crítica fuerte de Luis Juez a Martín Lousteau. Ante esta situación, la senadora nacional Carolina Losada defendió este sábado al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR): “Puede votar lo que le parezca”.

La legisladora santafesina está a favor de la aprobación general del proyecto del Gobierno en la Cámara alta. Al mismo tiempo confirmó que sus compañeros de bloque podrán expresar sus diferencias sobre temas puntuales, ya que eso “responde a las necesidades de cada provincia”.

¿Qué dijo Carolina Losada sobre Martín Lousteau?

Carolina Losada ratificó una postura distinta a la de Martín Lousteau en varias cuestiones. “Puedo no coincidir con él, pero eso no me hace pensar que sea kirchnerista”, afirmó en respuesta a los cuestionamientos de Luis Juez.

La periodista rosarina enfatizó que el dirigente porteño tiene un “doble rol” como presidente de la UCR y senador nacional. Sobre esta última función, acotó en un reportaje con Radio Continental: “Nuestro bloque es muy horizontal, todas las opiniones valen”.

Más temprano, la dirigente santafesina confirmó que “Guga” fue parte de la discusión interna sobre la estrategia del radicalismo para tratar la Ley Bases. “Estuvo en esa reunión, no dijo nada”, precisó.

En cuanto a lo que viene en la Cámara alta, Losada admitió que el kirchnerismo tiene chances de “dar de baja” el proyecto si consigue votos de algunos aliados circunstanciales. En diálogo con CNN Radio, también aclaró sobre la eventual sanción definitiva: “Lo que pase en particular con cada una de las leyes depende de cada senador”.

La crítica de Luis Juez a Martín Lousteau por la Ley Bases

En el marco del debate sobre la Ley Bases, Luis Juez lanzó un mensaje controversial dentro de Juntos por el Cambio. El senador nacional de Córdoba consideró que la posición de Martín Lousteau tiene un “nivel de representación del Frente de Todos que asusta”.

El legislador del PRO está a favor de aprobar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei y quedó disconforme con el rechazo del radical al proyecto de La Libertad Avanza. El exintendente de La Docta cree que el porteño está en contra de los cambios, pero no se anima a decirlo públicamente y quiere demorar el trámite para que no esté resuelto antes del Pacto de Mayo.

Carolina Losada pide cambios a la ley de blanqueo

En línea con algunas opiniones de Martín Lousteau, Carolina Losada confirmó este sábado que el blanqueo de capitales es uno de los temas que amerita algunos ajustes luego de la media sanción de la Ley Bases en la Cámara baja. “Me parece bien, pero a mí sí me importa de dónde viene la plata”, dijo este sábado.

La rosarina expresó su preocupación como representante de Santa Fe en el Senado. En este sentido, recordó: “Mi provincia tiene un grave problema con el narcotráfico”.

Pullaro y Losada protagonizaron una interna muy caliente en la campaña provincial de 2023. Foto: @carolinalosada

La periodista quiere que “estén bien especificados los controles” al blanqueo cuando el Poder Ejecutivo reglamente la ley. “Se comprometieron a hacerlo con mucha dedicación”, aseveró sobre la negociación con el oficialismo.

Por otra parte, Losada anticipó que Santa Fe ejercerá una vigilancia “doble” en este sentido. El gobernador Maximiliano Pullaro establecerá medidas de prevención de lavado de activos ilegales como complemento de la normativa nacional.