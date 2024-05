Ley Bases: Carolina Losada destacó que Javier Milei hizo un “cambio rotundo”

El debate sobre la Ley Bases ya cuenta con votos positivos de buena parte de la Unión Cívica Radical (UCR) en el plano general. En ese contexto, Carolina Losada elogió este lunes a Javier Milei por el perfil actual de su gestión y destacó el “cambio rotundo” del Gobierno para volver a impulsar las reformas.

La senadora nacional de Santa Fe quiere acordar algunas modificaciones del proyecto oficialista, pero está a favor de la aprobación general. Entre los temas pendientes se destaca el blanqueo de capitales y el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (Rigi).

“Hoy en los pasillos nos encontramos a muchos funcionarios del Gobierno explicando en lo que haya dudas”, apuntó la periodista rosarina. No obstante, reconoció que la discusión sobre la Ley Bases no terminará en la Cámara alta: “Estoy convencida de que habrá reformas”.

¿Qué dijo Carolina Losada sobre Javier Milei?

Carolina Losada y Javier Milei se conocieron cuando participaban del programa “Intratables”. Ambos se convirtieron en funcionarios públicos luego de las elecciones de 2021, algo inédito en sus carreras profesionales. “Quiero que le vaya bien y estoy poniendo mi granito de arena”, aseveró este lunes en La Nación Más.

Como complemento de esta postura favorable, la periodista también reiteró algunas críticas. En cuanto al inicio de la administración de La Libertad Avanza, comentó: “El Gobierno empezó hablando muy mal del Congreso, sin diálogo”.

Según la legisladora, el Presidente no ignora lo que ocurrió en el primer debate sobre la Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación. “Me sorprendió para bien su flexibilidad y su cintura a la hora de darse cuenta de que la manera que estaba haciendo las cosas no funcionaba”, apuntó.

La senadora siempre votó a favor de los proyectos del Gobierno. Sin embargo, aclaró: “Quiero apoyarlo, pero no con un cheque en blanco”.

Carolina Losada contra Ariel Lijo

Una de las propuestas que no seduce en absoluto a Carolina Losada es la de las designaciones en la Corte Suprema de la Nación. En esa línea advirtió que Ariel Lijo “pertenece a lo peor de la casta judicial”.

“Un juez debe ser un ejemplo”, opinó la periodista sobre los integrantes del máximo tribunal. A esto añadió: “Lo que haya hecho hasta ahora tiene que ser impoluto”.

La postura explícita de la senadora nacional contra el magistrado federal no es el denominador común en el radicalismo. “En el bloque no había muchos que tuvieran la decisión tomada”, reconoció respecto del nombramiento de Lijo.