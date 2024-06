Ley Bases: Carolina Losada tildó de “violentos” a los manifestantes fuera del Congreso

El miércoles por la tarde, mientras en el recinto del Senado se discutían los primeros puntos de la ley Bases, en los alrededores del Congreso se producían violentos hechos, con denuncias de represión por parte de la Policía, Gendarmería y Prefectura. En ese marco, la senadora por Santa Fe, Carolina Losada, salió a “recorrer los alrededores”.

La decisión de la periodista se dio en el marco de una discusión que se generó dentro del Senado, motivada por el pedido de algunos senadores de detener momentáneamente la discusión para anoticiarse de lo que estaba sucediendo en los alrededores del Congreso, entre la Policía y los manifestantes.

En ese contexto, Losada pidió la palabra para comunicar de manera ofuscada que iría a recorrer los alrededores para ver lo que sucedía. Posteriormente, se levantó de la banca y se retiró con su equipo de prensa.

¿Qué dijo carolina losada sobre lo que sucedía fuera del congreso?

Una vez afuera, la funcionaria improvisó un posteo en redes sociales para mostrar lo que sucedía afuera y en defensa del accionar policial. Una vez dentro, criticó a los manifestantes. “No vi manifestantes tranquilos, ni pacíficos, intentando manifestarse en contra de una ley, lo que es lícito”, expresó.

Y agregó: “Vi unas piedras gigantes que les tiraban a la Policía, bombas molotov, clavos gigantes que tiraban con armas caseras o tumberas, y me recordó lo que pasó en 2017. Cuando no quieren que una ley salga, hacen violencia. No sé a quién representa esta gente que está afuera, hay policías heridos y rompieron móviles de televisión y un auto privado”.

Losada, que adelantó su voto a favor para darle facultades delegadas a Javier Milei y para aprobar la ley Bases, defendió el proyecto del Ejecutivo: “Este gobierno necesita las herramientas para desplegar el proyecto que la gente votó. El 56% votó a ese presidente, nos guste o no. Lo que pueden hacer es votar en contra, no lo que están haciendo afuera”.