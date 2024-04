Maximiliano Pullaro se reunió con Guillermo Francos tras asumir la presidencia de la Región Centro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, asumió este martes la presidencia Pro Témpore de la Región Centro, por lo que estará a la cabeza del bloque de integración regional que conforma la provincia junto con Córdoba y Entre Ríos, para el desarrollo económico y social.

El nombramiento del mandatario santafesino se dio en el marco de la XVII Reunión Institucional y Junta de Gobernadores del bloque, integrado también por el cordobés Martín Llaryora y Rogelio Frigerio por Entre Ríos.

Al momento de hablar, Pullaro expresó gratitud: “Es un honor asumir este inmenso compromiso que tiene que ver con la regionalización, con la asociación y con miradas profundas que debemos tener desde el interior productivo de la Argentina para defender nuestra producción, nuestro campo, nuestra industria y comercio y nuestra identidad, en función de lo que representamos para el país”.

Maximiliano Pullaro ejercerá la presidencia pro témpore. Foto: Infobae

Y agregó: “Nuestros productores no son grandes terratenientes o latifundistas sino propietarios de pequeñas hectáreas, de unidades familiares, que se esfuerzan y le ponen ganas al trabajo diario para producir más, reinvertir y exportar a otros mercados. Eso es lo que somos en la Región Centro, gente que produce porque cree en la producción y en la inversión de los recursos que va obteniendo”.

la región centro marcó postura frente al pacto de mayo

Durante su discurso, el jefe de la Casa Gris mencionó el “Pacto de Mayo” con una advertencia: “Estamos dispuestos a ir a Córdoba al Pacto de Mayo para debatir cuál es el modelo de la Argentina que queremos y sobre una reforma política, pero si no damos una discusión seria sobre el sistema productivo que tiene que unificar al país y marcar el rumbo de hacia dónde queremos ir, la Argentina no va a tener destino”.

Por su parte, Frigerio subrayó: “El acompañamiento nuestro al proyecto de ley y al Pacto de Mayo como el que planteó el Presidente es por convicción, no por interés. Vamos a apoyar porque estamos convencidos. Si no lo estuviéramos, no acompañaríamos”.

Mientras que Llaryora sostuvo que el acompañamiento está dado “porque la mayoría de los temas son parte de nuestro plan de gobierno”.

Por otra parte, los tres gobernadores acordaron que habrá puntos para discutir en el tratamiento de la ley impulsada por Javier Milei. Entre ellos, la discusión sobre la reinstalación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y el aporte de ANSES para los déficit de cajas jubilatorias.

En este punto, Frigerio sostuvo que la situación “es de extrema injusticia” y ratificó que las provincias no han recibido “un peso” en los últimos cuatro meses. “Independientemente de nuestro apoyo por convicción a estos instrumentos que está solicitando el presidente, nosotros seguiremos peleando por estas y otras cosas”, agregó.

¿Qué dijo guillermo francos a los gobernadores de la región centro?

Horas más tarde, los miembros de la Región Centro, con Pullaro a la cabeza, se reunieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, que viajó para remarcarles: “No esperen nada del Estado. Por ahora no hay plata”.

No obstante, aclaró que “ya va a haber” cuando logren estabilizar “la situación económica macro” y aseguró: “estamos convencidos de que a partir del segundo semestre del año la economía, con la estabilidad, va a rebotar y podremos comenzar a conversar de otro tipo de cosas”.