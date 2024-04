Milei vs. Lousteau: catarata de retuits en contra del senador radical

Martín Lousteau defendió este viernes la suba de las dietas para senadores y generó una cadena de críticas que encontraron en las redes sociales su lugar más cómodo. En ese ámbito, Javier Milei apuntó al radical como su “principal enemigo” en este particular y compartió una catarata de posteos en su contra.

El presidente se manifestó en contra del aumento no bien sucedió, en tanto que ponderó la posición de los senadores libertarios y de Juntos por el Cambio que no levantaron la mano para su avance, aunque supieran lo que se votaba y no manifestaran a viva voz su negativa.

Uno de los memes sobre Lousteau que compartió Milei. Foto: Twitter

Luego de compartir una imagen de ratones sentados en bancas, el presidente se dedicó a repostear las críticas que llovieron en contra de Lousteau durante todo el día.

Uno de los mensajes que compartió fue el video donde Marina Calabró llama “ególatra” al radical porque este consideró que “debía ganar más”. La crítica sobre el senador fue el hecho de haber levantado la mano por lo bajo, casi imperceptiblemente. “Si levantás la mano bancátela. Mirá al frente, no te hagas el que hablas con otra senadora”, dijo la columnista.

Irónicos y picantes: los retuits de Milei en contra de Lousteau

“Cada vez que Lousteau participa en un hecho político, es en contra de la gente. Sin excepción”, escribió un usuario y el presidente no dudó en repostearlo.

“Guardemos esta foto de Lousteau votando por el aumento de sueldos en Senadores. El año que viene tenemos que sacar esta lacra. Esto es la casta. Siguen con sus privilegios”, fue otro de los compartidos y además, hubo lluvia de memes.

Además, el presidente llevó al Foro Llao Llao el tema, burlándose al radical delante de los empresarios presentes.