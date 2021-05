No hay Superclásico sin polémicas. Los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional no fueron la excepción. Carlos Tevez empujó a Jonatan Maidana en la jugada de su gol a River y Facundo Tello no sancionó infracción. Boca festejó la conquista y el “Millonario” explotó de bronca.

La vista de Tello se detuvo con Cristian Medina, quien llevaba la pelota. El juez de línea Julio Fernández tampoco advirtió el choque de Tevez a Maidana y el “Apache” definió con comodidad para el 1-0 del “Xeneize”.

Luego del partido, el capitán de Boca habló sobre la polémica y dejó su versión de los hechos.

“No sé si hubo falta a Maidana, porque él viene conmigo, lo choco, se cae y voy a convertir el gol”, confesó Tevez con algo de inocencia.

Sobre la rara definición que tuvo en el gol contra Alan Díaz, dijo: “Creo que el gol fue un poco de cabeza y un poco de hombro”.

Carlos Tevez fue una de las grandes figuras del Superclásico. (AP)

Poco le importó a Tevez con qué pudo resolver el centro y qué tan lejos quedó Maidana de la jugada. Su gol fue clave para lograr el pase a semifinales de la Copa de la Liga.