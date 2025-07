Lucas Victoriano, DT de Instituto por el título en Liga Nacional: “El equipo tiene un...”

Instituto le da pelea hasta el final a Boca para quedarse con el título de Liga Nacional de basquet ante un oponente con indiscutido poderío por sus figuras. En el quinto juego de los playoffs, perdió 85-84 en un partido muy reñido, como en toda la serie, que muestra al Xeneize arriba por 3 a 2. Este martes la Gloria está obligado a emparejar en el Ángel Sandrín y así llevar la definición a un séptimo encuentro, en la Bombonerita.

“No es bueno perder en nada, pero recién se los dije a los chicos en el vestuario, que estoy superorgulloso de ellos. En este partido, un montón de cosas en que la moneda caía del lado de ellos, metieron tiros inverosímiles, nos pusimos ahí en partido. Estamos luchando contra un montón de dificultades y el equipo sigue luchando”, analizó Lucas Victoriano, en diálogo con Deportes La Voz.

"Estamos bien, estamos enteros, estamos fuertes", destacó Lucas Victoriano de su Instituto se cara al sexto partido de la final de la Liga Nacional ante Boca. (Liga Nacional)

“Estoy superorgulloso, y me encanta como me representen estos chicos que son guerreros, son jóvenes, van al frente, y terminamos vacíos. Con el destino en contra, por un centímetro menos que roza el aro, con 0,8 segundos cobran falta y nos tocó así, pero vamos ahora a Alta Córdoba con la misma ilusión de siempre, con las mismas ganas con que estamos jugando estas finales. Ojalá que podemos traer la serie nuevamente a la Bombonerita)”, confió el técnico Albirrojo.

“El equipo tiene un corazón enorme. No se desanimaba con nada, no metían tiros que estaban bien defendidos, que hacían un esfuerzo enorme para defender y le entraban igual y normalmente eso te desanima un poco, pero a ellos no. Me encanta que el equipo salga siempre vacío. Estamos enteros para jugar en Córdoba", aseguró.

LAS LESIONES QUE COMPLICAN A INSTITUTO

“Los tres partidos que Nico (Pomoli) no pudo jugar, los perdimos. Éstá haciendo un esfuerzo también, es una locura lo que hace. Una locura. Está jugando con el corazón", resaltó Lucas Victoriano sobre el uruguayo, quien arrastra una lesión muscular.

Y agregó: “Lee Aaliya jugó pero se sentía, se lo veía que no estaba bien. También con corazón, ‘que quiero jugar’, lo mismo que Copello ‘quiero jugar’. Como lo hizo el capitán (Leandro Vildoza) en su momento. Todos con esa ilusión. Por eso te digo que estoy muy contento con el equipo".