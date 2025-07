Leandro Paredes habló de una posible llegada de Paulo Dybala a Boca: “Es...”

Leandro Paredes fue presentado como nuevo jugador de Boca ante más de 50 mil personas en La Bombonera. El campeón del mundo se refirió a varios temas, pero uno de los más cautivadores fue una posible llegada de Paulo Dybala al club.

Leandro Paredes habló de una posible llegada de Paulo Dybala a Boca

“Me encantaría por la clase de jugador que es, por la clase de persona que es, porque sé que para él sería un sueño", reconoció el nuevo mediocampista del conjunto Xeneize, que debuta a las 18.45 de este domingo 13 de julio con Argentinos Juniors.

Leandro Paredes regresará al Xeneize a más de diez años de su partida. (Crédito: X/@gerchobeder)

“Por todos esos motivos me encantaría, pero obviamente que no me meto en las decisiones de los demás, cada uno tiene su carrera, su vida. Si le tocara venir, bienvenido sea”, concluyó sobre el tema Dybala en su conferencia de prensa.

Cabe recordar que, el cordobés habló de la posibilidad de aterrizar en Boca. “Paredes me presiona todos los días. Me encantaría jugar en Argentina, se que los hinchas de Boca e Instituto quieren que esté”, reconoció, en diálogo con Los Edul.