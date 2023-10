“Todos por Leo”: la emocionante campaña de una familia para ayudar a un niño de Río Negro a conseguir una prótesis

Esta historia conmovió a los vecinos de Río Negro al enterarse de la emotiva iniciativa de esta familia para ayudar a Leo, un pequeño que tiene una discapacidad y necesita conseguir una órtesis para rehabilitarse. “Nos encontramos porque yo también tengo un hermano con discapacidad y porque sabemos lo difícil que es, quisimos ayudarlos”.

La familia de Leo Linconado pasaba por un mal momento hasta que, en una visita al hospital, se encontraron con la familia Martínez, quienes no dudaron en apoyarlos e iniciaron una colecta solidaria: “Todos por Leo”. Pronto, la iniciativa llegó a más corazones bondadosos que se sumaron a la causa.

Leo necesita una ortesis para rehabilitarse. Foto: Diario Río Negro

Leo tiene 11 años y es de la Ciudad de General Roca, en Río Negro. Al haber nacido prematuro, el niño sufrió malformaciones: tiene “pie equino”, un defecto con el cual algunos bebés nacen con el pie torcido. Además, Candela Martínez explicó: “Su mamá en el parto tuvo un infarto de placenta y eso provocó que no le llegara el oxígeno por lo cual hoy tiene parálisis cerebral”.

La lucha de la familia rionegrina para apoyar a su hijo

Como muchas familias del interior del país, cuando su niño que necesitaba una atención extrema y personalizada, la familia viajó a Buenos Aires varias veces, para que Leo se pudiera atender en el Hospital Fleni. Allí se operó para poder acomodar su pie y así poder caminar solo.

Sus viajes a la capital del país y los hospedajes le cuestan una gran suma a la familia, por lo que parte del dinero recaudado es para poder cubrir esos gastos. Además, su obra social cubre por reintegro y la ortopeda que ofrecen no es de buena calidad. “Ofrecen lo que tienen, pero los materiales no son de la mejor calidad. Leo necesita lo mejor porque necesita una recuperación efectiva, si se hace con cualquier material no le funciona”, explicó.

La campaña solidaria para Leo Foto: Diario Río Negro

Los rionegrinos necesitan llegar a los $ 800.000 y hasta ahora recaudaron $ 170.000. Con el dinero, podrían comprar una ortesis DAFO, la cual sería mucha más útil para Leo, ya que ayuda a la bipedestación. Sus formas para conseguir el dinero se basan principalmente en vender productos comestibles como huevos y panes saborizados. También se realizará una Peña con ayuda del Servicio Penitenciario de General Roca.

Quienes quieran colaborar con lo que sea, pueden comunicarse con ellos a través del número de teléfono 2984 222598.