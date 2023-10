¿Malentendido?: no dejaron ingresar al Batman Solidario a un hospital de La Plata y la situación generó indignación

Esta semana, los vecinos de La Plata recibieron una noticia que impactó a todos. Al famoso “Batman solidario” quien se dedica a repartir sonrisas a los niños enfermos, le fue negada la entrada a un hospital y le pidieron que se quitara la máscara, lo cual arruinaría la ilusión de los niños. El hombre hizo un descargo y, finalmente, la situación fue aclarada.

Batman Solidario es muy conocido y querido en La Plata ya que visita hospitales para acompañar a niños enfermos y realiza actos de servicio en la ciudad, como pintar hospitales, donar sangre, conseguir regalos, armar campañas solidarias y más.

Lamentablemente, este jueves 5 de octubre, “Batman” vivió una tensa situación en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, para visitar a las familias y a los más pequeños, cuando se encontró con una gran sorpresa: el personal de seguridad le negó el acceso.

Batman Solidario no pudo pasar a saludar a los niños. Foto: Batman Solidario

“Al preguntar los motivos me dicen que la dirección no me permitía el ingreso ya que debía identificarme ante ellos. Al no encontrarse ningún directivo en ese momento me dicen que vuelva al día siguiente sin máscara. El personal de seguridad me mostró una nota sin firma supuestamente con la prohibición de mi ingreso”, escribió él en la publicación de Facebook.

“Entiendo que están cumpliendo una orden, pero no la comparto, ya que este personaje hace más de 10 años visita a las familias internadas para realizar innumerables acciones solidarias sin pedir nada a cambio”, agregó.

Fue por eso que explicó que, hasta nuevo aviso, dejaría de visitar el establecimiento, aunque mientras se encontraba averiguando las razones. “Siempre me manejé con respeto, honestidad y transparencia. En cada sala que visité siempre pedí permiso al médico a cargo si me permitía pasar y jamás tuve una respuesta negativa o queja”, expresó.

Finalmente, todo se resolvió. Foto: Batman Solidario

La mayoría de los comentarios fueron de platenses indignados con la situación, ya que lo conocen y saben que él siempre fue de gran ayuda para muchas familias que estaban pasando un mal momento. “Burócratas que hasta la alegría le quieren quitar a niños que pasan terribles momentos. No entendieron nada de salud, de medicina, de solidaridad, comprensión ni amor. NADA”, escribió uno de ellos.

Final feliz para Batman

Afortunadamente, este miércoles 11 de octubre, el hombre publicó una nueva noticia, que alivió a muchos: “Luego del inconveniente que me tocó vivir el jueves pasado para ingresar al Hospital de Niños Sor María Ludovica, me llamaron de la dirección para aclarar lo sucedido. En la reunión que se realizó hoy al mediodía, nos recibió el Director Dr. Gustavo Sastre con integrantes de su equipo y nos pidió disculpas que por supuesto fueron aceptadas. Nos contó que su objetivo es ordenar la entrada, salida del hospital por cuestiones de seguridad”.

“Fue una reunión muy amena y cordial, en la que se habló para coordinar cómo vamos a seguir trabajando para poder volver a realizar las visitas a las familias internadas con la identificación de manera correspondiente”, cerró Batman.