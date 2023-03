Luego de 10 años, el Batman solidario de La Plata se sacó la máscara y se la entregó a alguien más

Tras 10 años de trabajar por su ciudad, el Batman solidario de La Plata finalmente colgó su traje. Para despedirse, el hombre decidió sacarse su máscara, revelar su identidad y brindarle a los vecinos platenses un sucesor suyo.

Durante todo ese tiempo, este héroe realizó cientas de obras en el Hospital de Niños y en el Alejandro Korn de Melchor Romero. Pero ahora el autor de estas iniciativas tiene nombre y apellido: se trata de Maximiliano Altavista, un docente de 52 años.

El ex Batman vive en el Barrio Aeropuerto, está casado y tiene trillizos adolescentes. “Ahora que ya entregué el traje a mi sucesor, me quise mostrar a cara limpia en agradecimiento al cariño y respeto que me tuvieron quienes participaron de las obras este tiempo”, aseguró en diálogo con EL DÍA.

Desde 2013 que venía honrando a su ciudad gótica. En abril de ese año, comenzó su participación visitando a los pacientes internados en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, a quienes les regaló lápices y cuadernos para que pudieran entretenerse durante su estadía allí.

Maximiliano Altavista, el Batman solidario de La Plata. Foto: EL DÍA

A partir de eso, surgieron muchos proyectos más. No obstante, este héroe enmascarado no podría obrar eternamente, y Altavista estaba consciente de ello: “Es mucho el desgaste que tiene, físico y psicológico. Había días que llegaba roto a mi casa, directo a abrazar a mis hijos”.

Si bien su obrar llevaba alegría y tranquilidad entre los platenses, lo que lo motivó a adentrarse en este camino fue ver la dura realidad de miles de personas. “Sin perder la sensibilidad, aprendí a hacerme una coraza para poder seguir adelante”, agregó.

El Batman Solidario de La Plata se retiró tras 10 años de ser un héroe. Foto: Batman Solidario

Mantuvo su identidad oculta lo mejor posible. Entre las millones de anécdotas que tiene, resaltó una en la que fue a puntar al Hospital de Niños sin su traje, como un colaborador, y casi es descubierto.

Mientras hablaba una enfermera reconoció su tono, por lo que lo encaró y aseguró que él era Batman. “Cambié de inmediato mi voz para despistarla, porque para mi era un puñal ser descubierto”, recordó.

LA CARTA DE DESPEDIDA DEL BATMAN DE LA PLATA

A través de su cuenta de Facebook, el Batman solidario escribió unas palabras para despedirse de ese disfraz que lo llevó durante mucho tiempo. “Querido amigo, me atrevo a llamarte así, ya que creo que después de estos 10 años de permitirme ser vos, dejaste de ser ese personaje de fantasía admirado, para pasar a ser un verdadero amigo”, comenzó el hombre.

El platense aseguró que no optó por Batman de casualidad, sino por sentirse verdaderamente “identificado con la esencia”. Además, admitió que después de mirar la película “Batman Inicia”, comprendió que el superhéroe no tenía un poder especial, sino que su forma de enfrentar al mal era mediante el sacrificio, conducta y entrenamiento.

El Batman solidario de La Plata dejó un sucesor. Foto: Facebook

“Vi como fuiste capaz de detenerte ante la inocencia de un niño golpeado por la vida para regalarle tu insignia, mostraste que por más poderoso que se pueda ser, todos tenemos limitaciones y decisiones para arrepentirse, que la posibilidad que tenías de disfrutar de todo lo que la riqueza da, valía la pena dejarlo de lado si se trataba de juntarte con lo poco que quedaba”, manifestó.

Luego, el hombre de La Plata confesó que cuando terminó de mirar la película, deseó que llegara Batman al país para “hacer lo mismo”. “Porque las similitudes eran tristemente muchas. Fue allí cuando decidí ser Batman aquí. Obviamente no para luchar contra la delincuencia, pero sí para estar al lado del más débil y abatido en momentos difíciles”, explicó.

“A partir de ese 2 de Abril de 2013, sentí que Dios no podría haberme elegido mejor manera de canalizar mi lado solidario que no sea mediante tu personificación. A lo largo del camino fui entendiendo todo… La misión no era solo las visitas al hospital, sino también las obras, que éste era el alimento más nutritivo para mi niño interior, pero también para crecer y ser mejor persona para el adulto que soy”, sostuvo.

El Batman solidario de La Plata se puso el traje por última vez. Foto: Facebook

“Querido amigo, acabo de ponerme tu traje por última vez y realizar también mi última visita al hospital, es hora de devolvértelo con la satisfacción de hacerlo de la manera en que me comprometí el día que asumí vestirlo”, expuso el platense.

Así fue que, el superhéroe que estuvo presente solidariamente durante los últimos 10 años en el Hospital de Niños, cerró un ciclo y dio un paso al costado. “Mi último gracias va dirigido a vos mi querido Batman, ha sido para mi un honor y un placer haber vestido tu traje. Un batiabrazo afectuoso”, concluyó.