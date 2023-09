Historia de inspiración: un rionegrino podría convertirse en el “mejor docente del mundo”

Siete mil personas se postularon al Global Teacher Prize 2023, el “Nobel” de la educación. Cincuenta de ellos fueron seleccionados para la siguiente etapa. Dentro de los elegidos, se encuentra Bruno, un docente rionegrino que le pone el corazón a su profesión hace 10 años.

Bruno Guillén tiene 38 años, es de Bariloche y trabaja es profesor de educación técnica del CET 2 de la ciudad. Además de tener mucha experiencia en el mundo de la docencia, ha sido distinguido por impulsar un proyecto solidario que fabrica dispositivos en 3D para personas con artritis reumatoidea.

El docente rionegrino que quedó seleccionado entre los 50 mejores. Foto: Diario Río Negro

El docente rionegrino que fue seleccionado en el concurso

El hombre quedo seleccionado entre los 50 mejores para pasar a la siguiente etapa donde podría llegar a ganar un millón de dólares, otorgados por la Fundación Varkey, en colaboración con la Unesco y alianza estratégica con Dubai Cares. La final será en noviembre en París, donde se conocerá al ganador.

“Estoy re contento, feliz, llegar hasta acá es un montón y creo que se puede seguir avanzando, soy optimista”, expresó el docente a Diario Río Negro. Además, habló sobre: “El sacrificio de los docentes, que hacen un esfuerzo tremendo, con 3 o 4 cargos para poder vivir, por eso siento que es importante mostrar que hay docentes que se comprometen y esto que me está pasando no lo tomo como algo personal, solamente yo me animé a contar mis historia, pero hay muchos docentes que podrían estar en mi lugar”.

El profesor de Bariloche que fue distinguido. Foto: Diario Río Negro

El docente explicó cómo se enteró del concurso: “Mi señora vio el premio y me dijo ‘anotate’, lo pensé y me salían publicaciones en Instagram de ese premio a cada rato y dije: ‘¿Por qué no?’. Me anoté y conté mi historia”. Al pasar a la siguiente etapa le dijeron: “El verdadero motivo de este encuentro es para informarte que quedaste entre los 50 mejores docentes del mundo”.

“La escuela secundaria me abrió puertas”, expresó además de contar que de chico tuvo una vida humilde, pero supo salir adelante estudiando mucho y trabajando como profesor. Además, se involucró en proyectos solidarios como “Ayuda en 3D”, una idea destinada a facilitar la vida de personas con artritis reumatoidea, por la que fue premiado.

El docente se ha involucrado en proyectos solidarios. Foto: Diario Río Negro

Luego, en la pandemia también ayudó a crear máscaras para el personal de salud con impresión 3D y apoya otras propuestas del colegio donde trabaja y de la Universidad Tecnológica Nacional.