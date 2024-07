Emma Vich y Bauti Mascia donarán la casa ganada en Gran Hermano a una organización de Córdoba

Una vez más, el premio mayor de Gran Hermano será donado a organizaciones benéficas. Primero, fue Marcos Ginocchio y ahora, Emma Vich y Bauti Mascia decidieron ceder el premio de la casa a una ONG de la provincia de Córdoba.

En el programa de stream de Martín Cirio, el cordobés aseguró que el ganador de GH2024 se sumó a la causa que él pregonaba e informó que la vivienda Roca llegará a Córdoba.

Emma Vich se consagró subcampeón de Gran Hermano 2024. Foto: Redacción Vía Córdoba

Emma Vich y Bauti Mascia donarán la casa ganada en Gran Hermano

“Yo a la casa la quería para donar, porque yo tengo mi casa”, explicó Emmanuel. Luego, contó que cuando Bautista se consagró ganador, propuso sumarse a la causa del cordobés. “Cuando Bauti gana el premio, me dijo ‘la casa vamos para donde vos ibas’”, expresó.

Imagen ilustrativa de la casa de Viviendas Roca de la línea Cube que ganarían los participantes de Gran Hermano 2024 Foto: Viviendas Roca

Si bien no dio muchos detalles, Vich detalló que la organización está en Córdoba y dispone de una vivienda “para niños que echan de la casa”. “La idea es ampliar esa casa que ya existe y aloja a niños que son trans, están en etapa de transición o andan en la mala y se van a la calle”, manifestó.

Luego, sentenció: “Con la guita (que gané) no me alcanza ni en pedo para ayudar. Por eso, Bauti me re ayudó”. Además, el cantante aseguró que su familia ayuda desde hace varios años a la organización y que, en los próximos meses, podrán efectivizar la donación.

CUÁNTO GANÓ EMMA VICH Y BAUTI MASCIA EN GRAN HERMANO

El primer puesto, según lo que confirmó Santiago del Moro, se llevó un año de cerveza gratis Amstel, una moto Motomel, una casa prefabricada de Viviendas Roca, 50 millones de pesos y más de 21 millones de pesos generados en Mercado Pago desde el comienzo de la edición.

Bautista Mascia, ganador de "Gran Hermano" , tiene experiencia en el mundo pop. (Telefe)

Por otro lado, el segundo puesto -el que obtuvo Emma Vich- se llevó premios similares: un año gratis de la misma cerveza, una moto Motomel y 10 millones de pesos.