“Me encantaría jugar en Belgrano”: Luifa Galesio, su amor por el fútbol y su vida en Italia

En todas sus ediciones, Gran Hermano contó con sus cordobeses. En el año 2016, fue el turno de Luifa Galesio, quien fue eliminado a mitad de temporada y luego, ingresó por el repechaje. Finalmente, se coronó campeón y hasta la fecha, es el único cordobés que ganó el reality show.

En diálogo con Vía Córdoba, contó cómo siguió su vida al salir del programa. Dio detalles sobre su carrera futbolística, los planes que tiene que para su futuro y el vínculo especial que mantiene con su hija de 10 años.

LUIFA GALESIO Y SU AMOR POR EL FÚTBOL

Cuando salió de la casa más famosa del país, le ofrecieron hacer teatro en Villa Carlos Paz. “Cuando fui a ver una obra, entendí que se tenía que estudiar y que no era tan fácil como parecía”, relató. “Entendí que cada uno tiene su rol en la vida y que el mío, definitivamente, no era el teatro”, siguió.

En este sentido, explicó que durante un año y medio aprovechó “las presencias en boliches” y decidió volver al fútbol. En su historial, se encuentran Instituto, Argentino Peñarol, 9 de Julio de Morteros y Arsenal de Sarandí, donde jugó como delantero. Tras salir de Gran Hermano, decidió probar suerte en Italia.

Luifa Galesio llegó al club Città di Teramo 1913 de Italia. Foto: Instagram

“Me llamó un representante, quien me llevó a Italia. Llegué y quedé tirado porque desaparecieron. Me tuve que forjar de cero de nuevo. Tuve que reinventarme”, recordó Luifa. En Europa, pasó por varios clubes y en la actualidad, juega en Città di Teramo 1913, que compite en la Serie D de Italia.

“Hace siete años que juego allá, día a día estoy creciendo y armando mi futuro, para que el día de mañana, si mi hija quiere puede irse para allá. O tener la posibilidad económica de hacer lo que quiera en Argentina”, afirmó el cordobés.

“ME ENCANTARÍA JUGAR EN BELGRANO”: EL SUEÑO DE LUIFA GALESIO

Algo que caracterizó a Luifa dentro de Gran Hermano fue tu fanatismo por Belgrano. Así, la barra Piratas Celestes de Alberdi hizo una bandera para felicitarlo por ganar el programa y la desplegó en un partido contra Independiente en 2016. “Felicitaciones ganador”, recitaba el escrito.

Luifa Galesio y su pasión por Belgrano. Foto: web

Es hincha del Pirata desde muy pequeño, porque su papá era seguidor. Además, lleva el nombre de Luifa Artime: Luis Fabián. “Es una pasión que solo el hincha de Belgrano puede entender. Voy a picantear un poco: somos un equipo que nunca recibió ayuda de afuera. Siempre fue el club de los hinchas, siempre nos cuidamos nosotros y para mí, eso es un club”, afirmó.

“Me encantaría jugar en Belgrano. Lo he dicho mil veces, pero nunca me dieron la posibilidad. Es una espina que tengo. Incluso, he dicho que vengo a jugar gratis, no tengo problema”, reveló. Asimismo, aseguró que se encuentra a la altura del actual plantel del club. “Soy chico, todavía. Tengo 31 años y la esperanza nunca se va”, dijo.

Luifa Galesio y su pasión por Belgrano. Foto: web

Más allá de su pasión por el club de Alberdi, confesó que su futuro ideal es como representante de jugadores o como director deportivo en Europa. “Creo que toda mi familia se va a ir a Italia, creo que mi futuro está ahí. Pero siempre va a estar el volver a Argentina, sobre todo a Córdoba”, comentó.

SU VIDA EN ITALIA: LA RELACIÓN A DISTANCIA ENTRE LUIFA GALESIO Y SU HIJA

Uno de los desafíos que enfrenta el jugador es su relación a distancia con Lola, su hija de 10 años. “Con Lolita, tengo un vínculo demasiado lindo, más allá de la distancia. Desde que nació, estamos lejos. Pero ella me ama de una manera increíble, y yo la amo también”, resaltó.

“Ella entiende que estoy en Italia por mi trabajo y cada vez que vengo, me lo demuestra. Hablamos por videollamada y cuando estoy en Argentina, nos disfrutamos al máximo. Hace poquito, nos fuimos juntos a Brasil”, continuó. Lola es hija de Romina Olave, quien es prima de Ulises Bueno.

Luifa Galesio junto a su hija de 10 años, Lola. Foto: Facundo Luque

Según comentó Luifa, mantiene una buena relación con la familia Olave-Bueno. “Gran Hermano me ayudó mucho a mejorar la relación. Yo crecí como persona, la madre también y hoy tenemos relación por Lola, que es lo único que nos interesa”, agregó. Además, señaló que tanto Betty como Ulises siempre lo trataron “re contra bien”.

Proveniente de una familia de artistas, el sueño de Lola es ser cantante y actriz. “Le gusta cantar y bailar, pero no le gusta el cuarteto. Prefiere más la onda pop, como Emilia y Tini. Mejor así, porque se le van a abrir más puertas. Lamentablemente, en el cuarteto tenés que ser demasiado bueno para que te den posibilidad afuera”, dijo.

“Mi mamá y todos, me dicen que se parece a mí con esa energía siempre positiva, esa chispa y nació el mismo día que yo, así que más claro imposible”, cerró Luifa.