Luifa Galesio, su deseo de ser papá otra vez y su romance con Agostina Spinelli: “Quiero que venga a Italia”

Luifa Galesio se coronó campeón de Gran Hermano en 2016 y hasta el momento, es el único cordobés que ganó el reality show. Con medio de un receso de su carrera futbolística en Italia, aprovechó para volver a Argentina y se llevó una sorpresa: encontró el amor.

En el cumpleaños de Lucila Villar, conocida como “La Tora”, Luifa conoció a Agostina Spinelli, exparticipante del programa. El flechazo fue inmediato. En diálogo con Vía Córdoba, el cordobés contó cómo continuará su vínculo.

LUIFA GALESIO Y AGOSTINA SPINELLI: “QUIERO QUE VENGA A ITALIA”

“Con Agos tengo un vínculo muy lindo. La verdad, es una persona fantástica. La estoy conociendo y me sorprendió su humildad, su forma de ser. Es difícil encontrar alguien así, sobre todo después de un Gran Hermano tan reciente, donde todos se piensan que son lo máximo”, contó Luifa.

El campeón ya regresó a Italia, donde lo espera un nuevo club, el Città di Teramo 1913. Sin embargo, aseguró que deja la puerta abierta para continuar su relación con Agos. “Me encantaría que venga a Italia, ella lo sabe”, dijo.

Luifa Galesio llevó al club Città di Teramo 1913 de Italia. Foto: Instagram

“Pero tiene que aprovechar su momento también acá. Todo el post Gran Hermano es muy importante. Igual le he dicho que la espero, que vaya cuando quiera, que vaya a conocer. Ella tiene toda su familia en Argentina también, así que bueno, que sea lo que Dios quiera”, sostuvo.

LUIFA GALESIO Y SUS GANAS DE SER PAPÁ DE NUEVO

En un relato sobre las expectativas que tiene de su futuro, Luifa contó que uno de sus máximos deseos es ser papá otra vez. El cordobés ya tiene una hija de 10 años, Lola Olave. La pequeña es una artista en potencia, ya muestra sus videos actuando y cantando en redes sociales.

“A veces me resulta un poco difícil crear una relación con alguien porque, lamentablemente, uno no sabe si lo quieren por ser Luifa o por ser el ganador de Gran Hermano”, reveló. Asimismo, remarcó que con Agostina, fue todo diferente.

“Cuando uno conoce a una persona que te demuestra, incluso con pequeñas cosas, que te quiere porque sos Luifa, uno se encariña el doble. Eso me lo demostró Agos. Ella, estando en su mejor momento, me abrió las puertas de su casa y me mostró un montón de cosas”, detalló Luifa.

El encuentro en vivo de Luifa Galesio y Agostina Spinelli.

En la misma línea, cerró: “Es difícil crear una relación, sobre todo cuando uno está tan expuesto. Lo importante es cuidarnos entre nosotros. Y lo importante es lo que uno demuestra y eso te lleva a crear un lindo futuro”.