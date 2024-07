El mal momento que sufrió Emma Vich, ex Gran Hermano 2024, en una entrevista televisiva

Después de varios meses de aislamiento, Emma Vich se consagró subcampeón de Gran Hermano 2024. Durante el reality, Nicolás, su marido, tuvo un affaire con el mediático Tomasito Süller. Pero, al parecer, el cordobés aún no estaba anoticiado y cuando le consultaron sobre el tema, entró en crisis.

Pepe Ochoa, panelista, reveló en LAM que Emmanuel sufrió un ataque de pánico al ser abordado por cronistas de Georgina Barbarossa, tras enterarse del comprometedor video de su pareja con el ex de Guido Süller.

El mal momento que sufrió Emma Vich en una entrevista

La grabación en cuestión mostraba a Nicolás Suárez a los besos con Tomasito Süller. La escena se dio en un boliche, mientras Emmanuel estaba aislado en la casa de Gran Hermano. Sin embargo, el subcampeón no habría sabido de estas imágenes, por lo que la pregunta le significó un ‘baldazo de agua fría’.

“Emma tuvo una situación bastante fea. Tuvo un ataque de pánico cuando lo abordaron los movileros de Georgina Barbarossa”, señaló Ochoa.

Qué pasó entre el marido de Emma Vich y Tomasito Süller

La relación entre Suárez y Süller comenzó cuando el marido de Vich confesó que Tomasito era su “amor platónico de adolescente”. La conversación subió de tono y ambos continuaron coqueteando. “Puedo ser el permitido tuyo si querés, yo estoy soltero. Sos muy lindo”, le dijo Tomasito a Nicolás. La situación se volvió pública cuando ambos fueron vistos besándose en varias ocasiones.

Tomasito no tardó en defenderse de las acusaciones. En una entrevista para Teleshow, expresó: “Pero Emmanuel adentro de la casa se le tiró a medio mundo, se chapó a todos, llegó hasta ahí porque no le dieron bola”. Además, justificó su relación con Suárez: “Yo, totalmente víctima, porque me enamoré de Nico, por eso me pone mal todo esto”.

Además, el periodista Fede Flowers también confesó haber tenido encuentros románticos con Suárez, indicando que fue visto besándose con él en un boliche. “Me hago cargo, las fotos hablan por sí solas, pasó eso”, afirmó Flowers en Splendid AM 990.