La Tora Villar posó frente al espejo con un minishort y bucaneras negras y cautivó a sus fans

Lucila “La Tora” Villar sigue marcando tendencia con su estilo y personalidad arrolladora. La ex participante de Gran Hermano y actual conductora de Se Fue Larga (Luzu TV) no solo brilla en el streaming, sino que también da cátedra de moda en redes sociales. Con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram, cada una de sus publicaciones genera revuelo y esta vez no fue la excepción.

La Tora comparte sus looks en redes.

La Tora Villar impone estilo

La Tora no solo se destaca por su espontaneidad y carisma en la conducción, sino que también se convirtió en un referente de la moda casual y urbana. Actualmente, es una de las figuras más populares del streaming en Argentina, participando activamente en el stream de Gran Hermano y en Luzu TV junto a Marcos Giles y Victoria Garabal.

L Tora de GH.

Su estilo desenfadado y auténtico ha conquistado a sus seguidores, quienes la llenan de elogios en cada posteo. A diferencia de otras influencers que buscan imponer tendencias desde un lugar inalcanzable, Villar logra conectar con su público a través de outfits accesibles y reversiones de clásicos.

El look de la Tora Villar que causó furor

Horas atrás, La Tora compartió un “dump” de imágenes con distintos momentos de sus últimos días. Sin embargo, fue la primera foto la que acaparó todas las miradas. En ella, posó frente al espejo con un look arriesgado y sensual que no pasó desapercibido.

El look de La Tora que enamoró a sus fans.

En la imagen que encendió las redes, la influencer combinó un minishort de jean con un top negro y un camisaco en tono ocre. Para completar el outfit, apostó por unas bucaneras negras, gafas de sol oscuras y una minibag al tono, logrando un estilo con guiños góticos y urbanos.

A La Tora de Gran Hermano le fueron infiel.

“Dump del amor”, escribió en la descripción del post, que ya suma más de 30 mil likes en pocas horas. Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar: “Vos sos mi fav”, “Siempre dije que la Tora es mi preferida”, “Hermosa”, “Siempre rompiendo la tierra”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.