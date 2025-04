Gran Hermano 2025: Quién es París, la nueva integrante perruna de la casa

Gran Hermano 2025 está en su punto más álgido. Con la salida de Bati en un mano a mano contra Luz, Tato consolidó mayor fuerza en una casa dividida por Chiara y Cata, la santafesina que regresó por medio del Golden Ticket.

En medio de este panorama se suma tensión, Santiago del Moro anunció una noticia que generó suma felicidad y suspicacia a la vez: una nueva mascota rescatada ingresará a la casa. “Hoy un nuevo ingresó dejará la casa patas para arriba ¿Cómo reaccionarán los jugadores?”, destacaron las redes sociales del programa.

Quién es nuevo integrante perruno que ingresó a Gran Hermano 2025

El programa inició con el debate de Bati con los analistas. Allí habló de diferentes tópicos, como su percance con Luciana. “Si dije que no me pidió perdón, no lo usé a nivel juego”, aseveró el hermanito sobre su discusión con Luciana.

Gran Hermano 2025: debate de Bati

Después del debate, Santiago del Moro presentó al nuevo integrante de la casa: París. “Ella es París, es una perrita que tiene sus años, que hace más de tres años está esperando que alguien la adopte”, comenzó diciendo el conductor.

“París es una perrita de raza galgo. Tiene entre 6 y 7 años y fue rescatada en marzo de 2022. Había sido abandonada en una vereda y estaba a punto de parir (...) Los vecinos la llevaron a una veterinara para hacerle varios estudios. Dos días más tardes, dio a luz y todos si cachorritos consiguieron un hogar. Pero Paris, debió pasar un tiempo en la veterinaria. Y por el maltrato recibido, perdió la visión de su ojo izquierdo (...) Con enorme alegría, le abro las puertas de mi casa para que le demos la bienvenida. París, muy buena vida en Gran Hermano”, continuó relatando el Big.

Así fue el ingreso de París a la casa

Después de presentarla, Santiago del Moro le pidió a los hermanitos que fueran al SUM para ver la placa positiva. Sin embargo, lo que realmente les mostró fue el video de la presentación de París, generando suma emoción entre los participantes.

Al salir del SUM, los hermanitos se acercaron al ventanal para ver como la perrita llegaba a la casa de Gran Hermano 2025. Al ingresar, se acercó hacia los hermanitos con cierto sigilo. Los que más interactuaron con ella fueron Lucía y Devi, quien estaban muy emocionados.