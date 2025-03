Claudio de Gran Hermano 2025 se la jugó y le declaró su amor a Gabriela: la llamativa respuesta que recibió

Gran Hermano 2025 lleva cuatro meses en vivo y en la casa más famosa del país están las emociones a flor de piel entre los participantes. Hubo reingresos, nuevos jugadores y expulsiones que cambiaron las estrategias del juego y se formaron nuevos grupos. Claudio “Papucho” volvió con todo y ahora le declaró su amor a una de sus compañeras.

Gabriela es una joven brasilera que ingresó al reality en la segunda camada de jugadores y aporta su diversión a la casa más famosa del país. Durante los últimos días se la vio muy cerca de Papucho y fue el jugador quien le declaró su amor.

Papucho antes de volver a "Gran Hermano" (Instagram de Gran Hermano)

Claudio fue uno de los participantes originales del juego, pero tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por apéndice y esto lo llevó a que quede eliminado del reality. Sin embargo, con el Golden Ticket, el público votó a su favor y reingresó al programa.

Gabriela de Gran Hermano 2025 (Foto: Instagram de Gran Hermano)

En los últimos días se lo vio cerca de Gabriela y eso llamó la atención de sus compañeros. Luego fue Claudio quien decidió confesarle lo que siente a Gabriela.

El inesperado acercamiento de Claudio de Gran Hermano 2025 con Gabriela

Todo comenzó cuando los dos participantes compartían largas charlas en el sol, miradas cómplices y los bailes en la fiesta que desató rumores y comentarios de algo más que amistad. “¡Acá hay amor!”, “Romance en puerta”, son los comentarios de los demás cada vez que los ven juntos.

En una charla con Tato, Papucho le contó lo que siente por la brasilera: “Me cabe Gaby”. Luego, reflexionó sobre la gran diferencia de edad entre ellos y lo que podría ser un obstáculo en la relación: “Me parece que soy jovato”.

Claudio se atrevió a confesarle lo que siente a Gabriela y eligió la fiesta de los viernes para que sea el escenario de su dedicatoria. “Me gustas mucho”, le dijo el participante a la brasilera.

Sin embargo, la jugadora se sintió inhibida por la confesión y le respondió: “Acá no”. Las palabras de Gabriela causaron impacto en la audiencia, ya que no se sabe si es porque prefiere que la relación se de en un escenario más íntimo o no los sentimientos de Papucho no son recíprocos.