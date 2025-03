Gran Hermano 2025: quién fue el nuevo participante que abandonó la casa por decisión propia

Gran Hermano 2025 lleva casi cuatro meses en vivo y todos los días sorprende al público con sus cambios y nuevas reglas del juego. A lo largo de esta edición se fueron participantes, ingresaron nuevos y volvieron exjugadores, por lo que cada gala es una caja de sorpresas.

Con este panorama, la última gala no fue la excepción. Luego de la sorpresiva eliminación de Luciana, Santiago del Moro anunció otra noticia imprevista: un jugador abandonará la casa (y con ello la competencia) por decisión propia.

Los participantes de Gran Hermano 2025

“Esta noche de común acuerdo se va de la casa. Triste, pero real (...) A no desesperar porque habrá novedades. Nos vemos 22 hs en una noche imperdible”, comentó el conductor de Gran Hermano 2025 sobre el panorama de uno de los hermanitos.

Santiago del Moro reveló que un participante deja Gran Hermano 2025

Al comunicar la noticia, no adelantó quién sería el jugador. Sin embargo, los rumores apuntaron hacia dos candidatos: Juan Pablo y Furia. “No me compren mucho porque ya pedí la giratoria. Te la canto en vivo”, aseveró la entrenadora física en una de las galas.

Quién se fue de Gran Hermano 2025 por decisión propia

El programa inició con el anticipo de Santiago del Moro en la gala. Allí, reveló una hermanita se iría de la casa: Furia, una de las favoritas del certamen. “Una jugadora abandona la casa”, comenzó diciendo el conductor del programa.

“Yo nunca le quise dar mucha bolilla porque el juego es muy mental. Pero que hizo Gran Hermano fue llamarla confesionario y ella dijo que va a abandonar la competencia. Ella charló con el Big temprano y dijo que sentía un montón de cosas (...) Es una jugadora icónica, pero cuando salga nos dará las razones”, siguió explicando.