Una entrerriana tuvo un gran gesto solidario en época de crisis y donó más de 1000 pares de zapatillas

Si hablamos de la crisis que atraviesa el país, podríamos citar mil situaciones difíciles que viven los argentinos, pero ahora vamos a hacer referencia a quienes se calzan las zapatillas y salen a tender una mano a los que menos tienen. Ese es el caso de una entrerriana que recibió miles de familias que llegaron en busca de un par de calzado para sus hijos.

Se llama Laura Stauber y es de la ciudad de Gualeguaychú, una comerciante que en los últimos días realizó una publicación en redes sociales invitando a los más necesitados a pasar por su comercio a buscar un par de zapatillas. “Mi idea fue hacer un posteo que se regalaban pares de calzado discontinuo aclarando que era hasta agotar el stock”, comentó en diálogo con Vía Gualeguaychú.

Una entrerriana tuvo un gran gesto solidario en época de crisis. Foto: Vía Gualeguaychú

De quienes recibieron ese calzado, la solidaria entrerriana nos contó que mayormente fueron chicos ya que la numeración principal fue del talle 21 al 34 y en todo tipo de calzado, desde zapatillas hasta guillerminas y panchas para niños. “No suelo hacer seguido este tipo de donaciones, fue algo improvisado. Tenía cerca de 1000 pares de calzado nuevo de la temporada anterior y se me ocurrió regalarlo” confió agregando que ha participado de algunas campañas, principalmente cuando se piden donaciones de ropa o calzado para gente de Chaco o en las épocas que Gualeguaychú sufrió inundaciones.

Que si son necesarias este tipo de acciones, Stauber dijo que son muchos los comercios que terminan con grandes cantidades de mercaderías que podrían ser donadas. “A muchos nos pasa que tenemos un stock y sigue ingresando mercadería nueva. Creo que está bueno hacer un orden de lo que se tiene y si te encontrás con un montón que no se vende rápido por ahí estaría bueno donarla a quienes más la necesiten”.

“Posiblemente hay más gente que lo hace y no lo sé, pero tomando dimensión de lo que se generó acá afuera del local fue de gran aporte en algún hogar o institución que lo necesitaba. Me gustaría que no se termine la cadena de ayudar a los demás. Son tiempos difíciles y hay familias que se les complica comprar calzado o vestimenta y más cuando son varios hermanitos. Vino mucha gente. Subí la publicación y a los 10 minutos de hacerlo fue viral” comentó la comerciante solidaria.

A raíz de la publicación realizada en Facebook, nos contó que también pasaron docentes buscando calzados para sus alumnos. “Vinieron dos seños con una nota de la escuela pidiendo colaboración para chicos que están en una situación económica difícil. A lo cual me puse en contacto para hacerle llegar el calzado a las escuelas N° 31 República Oriental, y la de educación integral Nº 12 José Facio”.

Le preguntamos a Laura si recibió aportes de algún organismo y nos dijo que no. “Fue algo que se me ocurrió y lo realicé cómo salió, improvisado y sin pensar cuando se terminaba el calzado para donar. Se llevaron todo lo que tenía y me pone muy contenta el hecho de poder ayudar a otros. Me llegaron mensajes de todo tipo y mis clientes me dijeron que hay chicos muy felices con la acción”.

Respecto a las familias que pasaron a buscar calzados, nos contó que eran numerosas. “La mayoría tenía más de 3 chicos. Me contaron que se les hacía difícil comprar calzado seguido para los chicos, tanto porque crecen rápido o porque al jugar y andar todo el día se va rompiendo rápido. Se acercó gente que vive en zonas rurales y llamaron de merenderos y escuelas. También otras instituciones pasaron para ver si quedaba algo”.

Para finalizar el diálogo con Vía Gualeguaychú, Laura Stauber nos hizo saber que la zapatería ‘San Nicolás’ tiene 70 años abierta al público y ella hace 9 años que está al frente. “Quiero agradecer a todos los que me acompañan siempre. Mí familia y amistades. Agradezco a todas esas familias que se acercaron y pudieron llevar algún calzado para sus chicos”.

“Estaría bueno que se contagie el hecho de donar y ayudar a los demás cuando lo necesitan, sin esperar nada a cambio” fue el mensaje final de la entrerriana que regaló más de 1000 pares de calzados en Gualeguaychú.