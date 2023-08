En Argentina, las infancias y adolescencias necesitan ayuda urgente

A 40 años de la recuperación democrática, Argentina todavía tiene una deuda pendiente con su infancia. Las cifras son contundentes: más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes del país -7 millones- son pobres por ingresos (INDEC, 2022). De acuerdo con datos de UNICEF (2022), un millón de ellos debe saltearse una comida diaria porque sus familias no ganan lo necesario para comprar suficientes alimentos.

Y no es la única privación que experimentan: según el último Censo Nacional de Población, cerca de 500 mil chicas y chicos de 12 años no asisten a la escuela (INDEC 2010) y, entre quienes asisten, 3 de cada 10 lo hacen con rezago escolar (UNICEF 2020). Por otro lado, la Encuesta Permanente de Hogares revela que el 53% de los jóvenes de 19 años de los hogares de menores ingresos no completó la escuela secundaria (INDEC 2021).

En el país, siete millones de chicos viven en la pobreza. Un millón se saltea una comida diaria por falta de ingresos. Foto: © UNICEF/UN0430189/Belal

“En Argentina, cerca de la mitad de las chicas y chicos viven en peligro. No solo se trata de la pobreza monetaria o las dificultades que enfrentan las y los jóvenes de sectores vulnerables para completar su educación. La violencia hacia la niñez o las situaciones de cuidado inadecuado siguen siendo un problema que como sociedad debemos abordar”, destaca al respecto Luisa Brumana, Representante de UNICEF Argentina.

Lo cierto es que, pese a los avances, en el 59% de los hogares del país se usan métodos violentos de crianza como agresiones verbales y castigo físico. El cuidado en la primera infancia también manifiesta falencias: al menos 300 mil niñas y niños de 0 a 3 años se quedan solos o al cuidado de una hermana hermano menor de 18 años porque sus padres deben salir a trabajar y no tienen dónde o con quién dejarlos.

Para alertar sobre esta situación, UNICEF lanzó la campaña Guardavidas de la Infancia, que será uno de los ejes de la próxima edición de Un Sol para los Chicos, el sábado 12 de agosto por la pantalla de eltrece. El reconocido teletón solidario apunta a sumar compromisos y donaciones para financiar las distintas iniciativas que el organismo lleva adelante con el objetivo de mejorar la situación de las infancias y adolescencias en la Argentina y el mundo.

Una respuesta que no puede esperar

Apoyo alimentario con alimentos nutritivos en comedores para más de 8.500 chicas y chicos en todo el país; implementación de sistemas educativos, en 129 sedes rurales donde estudian más de 2.100 adolescentes, mediante el uso de las nuevas tecnologías en parajes aislados donde no hay escuela secundaria; y más de 10.000 conservadoras distribuidas a través del Ministerio de Salud de la Nación para asegurar la llegada de vacunas a las regiones más remotas de Argentina y garantizar que las chicas y los chicos accedan al calendario nacional de vacunación son algunos de los proyectos realizados por UNICEF en 2023.

Estudiantes de una Secundaria Rural mediada por Tecnologías (SRTIC), implementada por UNICEF en Pucará, Salta. Foto: UNICEF/Notarfrancesco

María Ramírez, cocinera la escuela de Paraje Las Llanas, al norte de Salta, quien participó de los talleres de alimentación saludable que UNICEF lleva adelante junto a la fundación MABRA. “Gracias a las capacitaciones, ahora los chicos comen más verduras, legumbres y frutas”, dice.

A esto se suman líneas de trabajo vinculadas a la alfabetización temprana con perspectiva intercultural en comunidades aborígenes; la promoción de modelos innovadores de educación secundaria como PLaNEA, Nueva Escuela para Adolescentes; el apoyo a familias con hijas e hijos con discapacidad; el respaldo a iniciativas para patrocinar y acompañar a niñas y niños víctimas de delitos sexuales y la contribución a la mejora de la calidad en la atención del embarazo, el parto y la crianza en localidades del norte del país.

Estas y otras acciones serán difundidas en Un Sol para los Chicos, con el apoyo de especialistas, artistas y celebridades que participarán con el objetivo de reunir donaciones a total beneficio de UNICEF. Todas y todos pueden sumarse a la campaña para salvar millones de vidas, llamando al 0810-333-4455 o ingresando en unicef.org.ar/unsol.

Millones de chicas y chicos nos necesitan ¡todas las personas pueden ayudarnos a protegerlos!