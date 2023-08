Ciudadanía Digital: 9 de cada 10 chicos y chicas afirmó haber sido testigo de un ataque hacia otra persona en redes sociales

No necesitás superpoderes. Todas y todos los que somos testigos de una situación de violencia tenemos la capacidad de frenar el hate y apoyar a quien lo sufre. Solo se trata de ponernos en el lugar de quien la pasa mal.

En las redes también podés hacer algo. No reenvíes, no des like ni compartas publicaciones agresivas. Si hay hate, denuncialo. Nadie va a saber que fuiste vos.