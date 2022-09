“Cuentos que cuidan”, el proyecto de UNICEF para que niños y niñas conozcan sus derechos a través de la lectura

El maltrato infantil es un flagelo que preocupa: en Argentina casi un 60% de las niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años sufrió violencia y malos tratos como prácticas asociadas a la crianza y un 35% experimentó castigos físicos por parte de sus familiares o cuidadores, según la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS) 2019/2020 de UNICEF Argentina.

Ante esta triste y cruel realidad, el desafío y la misión que tenemos todos los adultos es desnaturalizar la idea de que los golpes y los gritos puedan ser una forma de enseñar y criar. Al mismo tiempo, es indispensable hablar con los más chicos para que sepan cuáles son sus derechos y que puedan detectar y contar estos tratos que no solo dejan marcas físicas, sino psicológicas.

“La violencia contra niñas y niños, en cualquiera de sus formas, es una vulneración de derechos que tiene múltiples consecuencias negativas en el bienestar presente y en el desarrollo de niñas y niños. Por ello, es importante prevenirla desde los primeros años de vida y promover entornos amorosos y respetuosos en los que el buen trato sea la principal forma de criar y relacionarse con las chicas y los chicos”, destaca Sabrina Viola, oficial de Protección de UNICEF.

Junto a las niñas y los niños, Natalia leyó “La Familia Michini", un libro que ayuda a detectar y prevenir la violencia en la crianza. Foto: Javier Corbalan

Con el objetivo de fomentar el diálogo con las niñas y niños sobre situaciones que los atraviesan a nivel personal, familiar y comunitario, Natalia Oreiro, que es Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, visitó un Centro de Primera Infancia (CPI) en el barrio Solidaridad de la ciudad de Salta. La actriz compartió la lectura de “La familia Michini”, uno de los últimos títulos de la colección “Cuentos que cuidan”, dedicado al tema de los buenos tratos en la crianza.

En que consiste la colección “Cuentos que cuidan”

La serie “Cuentos que cuidan” desarrollada por UNICEF está destinada a niñas y niños de 0 a 6 años para que, junto a sus familias, cuidadores y docentes, puedan disfrutar y aprender sobre sus derechos a través de historias adaptadas para su edad. Además, incluye una guía con herramientas a fin de que las personas adultas reflexionen y dialoguen con los más chicos sobre temas difíciles, como la violencia, la discriminación y los secretos buenos y malos.

En el cuento, un gatito revoltoso pone a prueba la paciencia de su papá y su mamá, y finalmente logran resolver la situación sin recurrir a la violencia. “Cuando leímos el libro entre los padres, todos coincidimos en que la familia Michini es tal cual lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces llego a mi casa y no tengo ganas de que me digan nada, pero mi hijo está con todas las pilas y la verdad que en esos momentos no sé qué hacer”, se sincera una de las mamás que participó de la iniciativa en el CPI de Salta.

“Cuentos que cuidan” es una colección desarrollada por UNICEF, destinada a que niños y niñas puedan disfrutar y aprender sobre sus derechos. Foto: Javier Corbalan

“Estos libros proponen acompañar el crecimiento de los niños y las niñas desde el amor y respeto. En general, antes la crianza se trataba de hacer caso, portarse bien, hacer las cosas más estructuradas y de pronto había formas que estaban toleradas en la sociedad y que no llevan a ningún lado más que a la angustia, al miedo, al dolor, a tener baja autoestima. Hoy sabemos que ningún tipo de violencia puede ser aceptada en un hogar”, sintetiza Natalia Oreiro, tras la lectura.

Un sol para los chicos se realizará el 3 de septiembre

“Cuentos que cuidan” es uno de los proyectos que el público podrá conocer en Un Sol Para los chicos, el sábado 3 de septiembre, por la pantalla de ElTrece. Para apoyar el trabajo de UNICEF, ¡ya se puede colaborar! Con una donación mensual con tarjeta, llamando al 0810-333-4455 o ingresando en unicef.org.ar/unsol. Entre todas las personas que comiencen a donar o refuercen su donación mensual, se sorteará un Chevrolet Cruze 0 km.