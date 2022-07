Cipolletti se hizo presente nuevamente en La Voz Argentina, y en esta oportunidad, Gastón Bell pasó las audiciones a ciegas y logró cautivar a los cuatro jurados con la versión “Love of my life”, de Freddy Mercury.“Todos queremos trabajar contigo”, expresó Ricardo Montaner antes de que el joven tome la decisión.

“Soy una persona apasionada, voy por la vida haciendo lo que me gusta”, de esta forma se define Gastón, que estuvo acompañado por su pareja y amigo. Empezó tocando la batería y con el tiempo fue “perdiendo ese miedo y vergüenza”, emprendió shows en la calle y plazas. También, en sus inicios iba al subte de Buenos Aires a mostrar su talento. Con la voz quebrada por la emoción expresó: “Mi audición se la dedico a mi abuela que siempre me escuchó, me bancó y sé que me está escuchando”.

A pocos segundos de que el joven empezó a deleitar con su interpretación, Mau y Ricky no dudaron y apretaron el botón rojo, luego le siguió Ricardo Montaner, Lali Esposito y cuando finalizó la canción, Soledad Pastorutti dio vuelta la silla.

Por su parte, Ricardo expresó: “Tienes mucha onda para hacer teatro musical. Te imaginé en Broadway. Tenés mucha madera para ello”. Mientras tanto, Lali, contó el por qué tardó en apretar el botón y fue debido a que prefirió escuchar un poco más: “La canción es muy cantada en el reality. Esperé el momento de que la hicieras personal”.

¿Qué team eligió Gastón Bell en La Voz Argentina?

Gastón, sin poder creer que todos los coaches se dieron vuelta y se mostró emocionado. Sin embargo, eligió al team de Mau y Ricky, que fueron los primeros que se dieron vuelta. “Tu voz fue capaz de transmitir en nuestros corazones”, expresó el dúo Montaner.

Por otro lado, Bell es uno de los elegidos para continuar en las batallas del programa que comenzarán el lunes 18 de julio a las 22:30.