El 2022 parece ser un gran año para Mau y Ricky Montaner, ya que lo empezaron de la mejor manera: lleno de proyectos, metas alcanzadas y éxitos. Eso incluyó el lanzamiento del tema “No puede ser” junto a Eladio Carrión, canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

A lo largo de la semana, los hermanos Mau y Ricky fueron compartiendo segmentos del tema a modo de avance en sus redes sociales pero finalmente la versión completa ya se encuentra disponible en todas las plataformas de video y música.

Tan solo una hora después de la presentación, los hijos de Ricardo Montaner alcanzaron miles de reproducciones: en YouTube, el videoclip oficial superó las 70 mil visualizaciones. Los jóvenes habían manifestado que el puertorriqueño Eladio Carrión es su artista favorita del momento y demostraron su felicidad al concretar la colaboración.

Según contó Ricky en su cuenta de Instagram, el origen de la canción resulta de una de sus peores pesadillas: que su novia rompía con él y que lo hizo sentir muy triste, por lo que no pudo volver a conciliar el sueño y se puso a escribir la letra. “Tuve una pesadilla en donde mi novia me había terminado. Me dolió. No me pude volver a dormir, le escribí una canción”, reveló.

Mau y Ricky Foto: GUIDO ADLER

La reacción de Mau y Ricky tras el estreno de “No puede ser”

Los hermanos celebraron a través del perfil oficial del dúo en Intagram y compartieron a través de historias algunos mensajes que recibieron de sus fans. También postearon la parte en la que el músico Carrión hace su aporte y aseguraron: “Esto es una película” acerca de la producción del clip.

“Nosotras hacemos películas, no videos musicales. Este es el video más ambicioso que hemos hecho hasta ahora”, revelaron. El corte transita en un parque de diversiones y combina escenas de Mau y Ricky en los juegos que transmite la sensación de adrenalina en todo momento. Además, los intérpretes realizarn grandes actuaciones al simular la tristeza de una ruptura amorosa.