Luciana Salazar deslumbró en Instagram con un look ideal para el otoño

Luciana Salazar tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. Conquista con cada publicación que comparte. Es una de las personalidades más populares de la Argentina. Se caracteriza por tener una actitud muy atrevida y siempre va al frente con los looks elegidos.

Luciana Salazar apostó por un look total black y dejó sin palabras a sus fans Foto: instagram

Marca tendencia con los outfits que luce. Juega al límite y muchas veces está al borde la censura. Su estilo único, conquista corazones y sin dudas, se ha ganado el cariño del público. Su presencia nunca pasa desapercibida y se lleva todas las miradas.

Luciana Salazar encendió las redes con un vestido total black, ultra escotado y con transparencias Foto: instagram

Desprende toda su sensualidad y actitud con cada una de las fotografías que comparte. Luciana Salazar siempre muestra las últimas novedades del mundo de la moda y esta ocasión no fue la excepción.

Luciana Salazar sorprendió a sus fans luciendo un conjunto espectacular. La modelo posó con un look muy canchero y sensual. La parte superior, un top en color camel muy corto y ajustado. La parte inferior, un jean de calce holgado. Una prenda must para esta temporada de otoño. Complementó el look con unas zapatillas en color blanco estilo deportivas.

Para el peinado eligió llevar el pelo suelto, bien lacio y optó por un maquillaje más sutil. Como accesorio llevó unos anteojos negros de sol y una cartera haciendo juego con el color del top.

Luciana Salazar conquistó corazones con la prenda must del otoño

La modelo, Luciana Salazar, causa sensación con cada outfit que luce. Sabe como ganar likes y deslumbra a sus seguidores con prendas muy jugadas.

Luciana Salazar posó de espaldas y jugó al borde la censura en redes Foto: instagram

Luciana Salazar posó con un mega sensual outfit. La rubia posó con un look elegante y glamoroso. Un top en color camel y un jean muy canchero. Ideal para pasar una tarde con amigas y disfrutar del otoño.