Ivana Nadal se llevó todas las miradas con una microbikini desde México.

Ivana Nadal se ha convertido en influencer. Mientras muchos admiran su silueta, otros intentan seguir el hilo de sus reflexiones. Instalada en México continúa con su estilo de vida donde lo fit se encuentra con cierta impronta espiritual.

“Tomar distancia para poder ver”, escribió la modelo en una reflexión que ilustró con una foto suya en la playa de Tulum. Y agregó: “No se trata de alejarte para negar o desconocer algún aspecto tuyo, se trata de ver con claridad para poder reconocer objetivamente y con responsabilidad quién sos”.

Ivana Nadal con una microbikini off white en la playa de Tulum Foto: instagram.com/ivinadal

Ivana Nadal sumó dos preguntas a su reflexión: “¿Qué te estás regalando día a día? ¿De qué manera transitás tus experiencias?”, de este modo intentó interpelar a sus seguidores invitándolos a pensar en sus propias vidas.

Ivana mostró su nuevo accesorio Foto: Instagram/ivinadal

“Reconocer a tu víctima para poder abrazarla y contenerla, es la idea. No te asustes, no te culpes, no te niegues. Anímate a verTE completo. Sos perfecto como sos, porque sos único. Eso no quiere decir que no elijas cambiar para ir creando tu mejor versión”, expresó la modelo.

Sin embargo, gran parte de sus casi 3 millones de seguidores no estaban pendientes de sus palabras, sino de su look. Ivana Nadal está posando delante del mar azul de México con una microbikini off white y una capelina al tono.

Cómo alcanzó la fama Ivana Nadal

Ivana Nadal nació en Buenos Aires el 20 de diciembre de 1990. Tenía 24 años cuando condujo, junto al Chino Leunis, Escape Perfecto. Ese fue el primero de diversos programas en los que fue conductora mientras aumentaba su fama.

Ivana Nadal posando con una microbikini blanca desde México. Foto: Instagram

Estuvo en ¡Boom!, en La peña de Morfi y en Juguemos en el bosque. Luego se convirtió en una de las voces más cuestionadas durante la pandemia de covid-19 por sus ideas respecto a la salud y a la enfermedad. Un aluvión de críticas la llevó a cerrar sus redes sociales, que volvió a abrir pasado un tiempo.