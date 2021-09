Alejandra Maglietti cautivó a sus seguidores con una trikini negra en Instagram a metros del balcón de su casa.

//Mirá también: Alejandra Maglietti sorprendió a sus seguidores con una foto sin ropa desde la pileta

“Ya se vibra verano”, escribió la modelo haciendo referencia a las temperaturas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. A solo días de que empiece la primavera, el frío se va alejando y los ideales 20 grados se hacen presentes en el inicio del calor.

Sus más de un millón y medio de seguidores fueron testigos del osado look que eligió en medio de este invierno con temperaturas elevadas. La publicación superó los 58 mil me gusta en pocas horas y hubo cientos de comentarios.

// (Instagram/@alemaglietti)

“Bella”, “Me caso”, “Hermosa”, “La mejor de todas”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió de sus fanáticos. Algunos de ellos quedaron sin palabras ante su trabajada figura y optaron por dejar una catarata de emojis de corazones, fuegos, aplausos y caritas enamoradas.

//Mirá también: L-Gante y una foto de su hija “tatuada” revolucionó las redes sociales

// Redes Sociales

//

//

//

El enigmático mensaje en sus historias de Instagram

Alejandra Maglietti dejó una curiosa foto sacada de un libro en sus historias de Instagram. “Si quieres ser fuerte, es importante aprender a estar solo”, es la frase de Hermann Heese que publicó la abogada.

// (Instagram/@alemaglietti)

La modelo acompañó el pasaje literario con un sticker medidor poniendo “Reee”, en clara concordancia con lo escrito. Cabe aclarar que Maglietti estuvo en pareja entre 2014 y 2019 con Jonás Gutiérrez.

“Hoy con Jonás hay buena onda, tengo la mejor”, comentó en diálogo con revista Gente. También aseguró que “estoy sola porque quiero, si presento a alguien quiero estar segura, no me quiero equivocar”.

Además, reveló una propuesta de matrimonio que recibió tiempo atrás, sin nombrar a la persona: “Nunca me quise casar, me lo propusieron en su momento, pero no me quería casar. Tengo el anillo guardado”.