Alejandra Maglietti posó en la red social del pajarito y despertó los comentarios de todos sus seguidores. El posteo tuvo 2 mil me gusta y más de 100 retuits.

Alejandra Maglietti posó sin ropa en Twitter. (Twitter/@alemaglietti)

La modelo posó en el feriado con una bandera de Argentina tapando su cuerpo como única “vestimenta. La abogada cuenta con casi 300 mil seguidores.

Recibió más de 100 contestaciones de sus seguidores, que elogiaron la publicación: “Uno de los mejores homenajes que he visto”, “Hermosa mujer y la foto más”, “Te amo para siempre Alejandra”.

Pero no todos fueron halagos para la panelista de Bendita, una usuaria le marcó que no tenía nada que ver su publicación con la fecha patria: “Fuera de lugar esa foto. Sos hermosa, pero esto es una falta de respeto”, “Me parece que por respeto a nuestra bandera no se hace este tipo de chistes”, “Perdón pero que falta de respeto”.