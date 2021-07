Alejandra Maglietti ha demostrado que es multifacética. Además de romperla como modelo, es abogada y trabaja todos los días como periodista en “Bendita” y en radio Continental.

Alejandra Maglietti postea sus mejores looks en las redes (Instagram/@Alemaglietti)

Y no por eso se olvida de las redes. Es que en Instagram, donde suma 1.6 millones de seguidores, no deja de postear imágenes de todos los looks que usa en la televisión, imágenes de su vida cotidiana pero, también, fotos con muy poca ropa.

En su publicación más reciente, Alejandra posteó un video donde se ve la transformándose en el reconocido personaje de DC Comics, Harley Quinn.

Comienza a cara lavada y con un top negro pero con los breteles bajos, que casi muestran de más. Una persona, entonces, le comienza a maquillar el pecho con mucho brillo y los ojos en colores rosas y blanco. Luego le añade detalles rojos a los labios para dar el clásico look estilo “joker”.

Para completar el outfit, posó con un jean azul y un tapado de piel negra, además de dos colitas altas en el pelo. “¿No es una bomba? ¿Les gusta? Está insipirado en Harley Quinn”, escribió en el pie de foto.

Sin embargo, no se conformó solo con Instagram. Más tarde subió otro video con el look, al que le agregó botas de cuero altas y el típico bate de béisbol de la villana y novia del Guasón.

Su sorprendente confesión

Durante una jornada de “Bendita”, sus compañeros de programa realizaron un ping-pong de preguntas y respuestas y la panelista no evitó responder sin pelos en la lengua.

Alejandra no le tiene miedo a mostrarse al natural Instagram/alemaglietti

Al preguntarle qué superpoder le gustaría tener Alejandra respondió: “Ser invisible porque, un poquito, me gusta mirar lo que hacen los otros en la intimidad”.

Además, se auto señaló como la favorita de Beto Casella: “Por eso Edith Hermida y Any Ventura me odian, porque me tienen celos”, afirmó. Finalmente reveló que le gustaría leer la mente y que le “hubiese gustado de adolescente hacer un viaje al exterior para aprender un idioma”.