El tajante motivo por el qué Alejandra Maglietti decidió no mostrar al papá de su bebé: “Le mandaron mensajitos...”

Alejandra Maglietti es una abogada, modelo y periodista argentina que lleva muchos años trabajando en los medios de comunicación. La famosa vive su mejor momento personal con la dulce espera de su primer bebé junto a su pareja Juan Manuel.

“Mi novio es industrial. Es abogado, al igual que yo, pero se dedica a lo industrial, específicamente a la fabricación de envases”, contó Alejandra Maglietti durante su participación en La noche de Mirtha (eltrece) el año pasado. “Nos llevamos muy bien. No estamos casados, pero vivimos juntos”, agregó la modelo en ese entonces.

A pesar de que ella siempre lo nombra desde que anunció su embarazo, lo cierto es que en redes sociales nunca mostró su rostro. La única vez que compartió una foto con él, el novio de Maglietti aparece de espaldas por lo que no se ve su cara.

Alejandra Maglietti contó por qué no muestra a su novio

En una entrevista que brindó la famosa a Los Profesionales de Siempre contó su tajante decisión al no mostrar a su pareja en redes sociales: “No me gusta exponer mi relación personal”.

“Así como te critican por un filtro, también empieza como a haber un montón de odio para una relación. Es muy difícil”, expresó Alejandra Maglietti sobre las críticas que recibió días atrás por poner mucho filtro en una foto que mostraba su panza de embarazada.

Juan Manuel y Alejandra Maglietti.

Luego, la abogada contó la razón de porque no lo muestra en redes sociales: “Subí una historia y 50 pibas le mandaron mensajito privado. Fue horrible. Yo soy celosa. Hace dos años que lo tengo guardado”.

“Si lo mostrás, te lo quieren afanar. Te lo digo de una. Sí, soy celosa. ¡Obvio que soy celosa!”, cerró contundente Alejandra Maglietti.

La abogada señaló que si lo muestra después sus seguidoras le mandan mensajes a su pareja.