Quién es y a qué se dedica Juan Manuel, el novio bajo perfil de Alejandra Maglietti con quien tendrá su primer hijo

El miércoles por la noche, Alejandra Maglietti confirmó su embarazo en Bendita. Visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, la abogada compartió la feliz noticia de que espera su primer hijo, producto de su relación con Juan Manuel, quien también es abogado.

Después de compartir que uno de sus sueños siempre fue formar una familia, Alejandra expresó su amor y agradecimiento hacia la persona con la que decidió hacer realidad este proyecto. Aunque él prefiere mantenerse en un perfil bajo y no es conocido públicamente, ella reveló que se dedica a la industria.

Alejandra Maglietti anunció que está embarazada. (Captura)

Alejandra Maglietti y Juan Manuel llevan dos años juntos y viven en Puerto Madero. Aunque ella había decidido congelar óvulos en el pasado, el proceso de embarazo ocurrió “de manera natural”, lo que los tomó “totalmente por sorpresa” a ambos.

“Mi novio es industrial. Es abogado, al igual que yo, pero se dedica a lo industrial, específicamente a la fabricación de envases”, contó Alejandra Maglietti durante su participación en La noche de Mirtha (eltrece) en octubre del año pasado. “Nos llevamos muy bien. No estamos casados, pero vivimos juntos”, agregó la modelo.

Juan Manuel y Alejandra Maglietti.

En noviembre de 2024, Alejandra Maglietti compartió la primera y única foto de su novio, aunque en la imagen no se le veía el rostro. La foto era una selfie que se tomaron abrazados en un ascensor, pero él aparecía casi de espaldas.

La emotiva publicación de Alejandra Maglietti tras contar su embarazo

La panelista realizó un emotivo posteo en su perfil de Instagram para contar que está en la dulce espera de su primer bebé. “Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada!”, escribió Alejandra Maglietti junto a la foto de su incipiente pancita en Bendita Tv.

“Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes. Pero esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor”, reflexionó la famosa en este especial momento.

“Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca. Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!”, expresó la abogada y panelista en agradecimiento a sus seguidores y con alegría por esta nueva etapa.