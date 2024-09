Alejandra Maglietti contó la verdad de sus retoques estéticos: qué se hizo y de qué se arrepintió

Alejandra Maglietti es una modelo, abogada y periodista argentina con una larga trayectoria en los medios de comunicación como parte de los programas de entretenimiento. La famosa siempre destacó por sus opiniones, además de su belleza, es por eso que en una entrevista que dio habló de los retoques estéticos que se hizo con los años, y los pros o contras que le produjo el resultado.

Si bien con las redes sociales, los famosos siempre están expuestos a los usuarios que pueden opinar a favor o en contra de lo que suben, como es el caso de si se realizan algunos cambios o retoques estéticos para mejorar su apariencia.

Alejandra Maglietti se sinceró y reveló cuáles son sus retoques estéticos

Alejandra Maglietti se sinceró sobre su aspecto físico y contó la verdad de si se hizo alguna cirugía estética con los años en una entrevista que brindó a Infobae. Allí la abogada asegura que nunca pasó por el quirófano para realizarse una intervención estética, pero que sí se aplicó alguna sustancia para mejorar su aspecto.

“En la cara, cirugía no me hice, pero sí en un momento me puso ácido hialurónico, pero después lo disolví. Hay una hialuronidasa que es una enzima con la que podés disolverlo. No me gustó”, contó sincera la panelista de Bendita sobre sus retoques estéticos.

Cuando María Laura Santillán le preguntó por qué. Alejandra Maglietti reveló: “No me encontraba. En los labios sí me lo sigo poniendo, pero en el resto de la cara no”.

Luego, la famosa contó con sinceridad: “Estaba muy pepona. Pedí que me lo sacaran, No fue fácil, duele un poco, pero me lo saqué porque no me gustó el resultado. Botox sí uso, y los labios. Además de cremas, para que se vea bien la piel”.

Asimismo, Alejandra Maglietti explicó que va dos veces al año a un profesional para tratarse la piel y agregó que “no se obsesiona” con su apariencia, sino que lo “normal”.