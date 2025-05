El delicado problema de salud que atraviesa Alejandra Maglietti en su sexto mes de embarazo: “Me duele...”

Alejandra Maglietti atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: está embarazada de seis meses y espera a su primer hijo. Sin embargo, como le pasa a muchas mujeres, la experiencia no siempre es tan idílica como se imagina. Así lo confesó en las últimas horas, cuando habló de los problemas físicos que enfrenta a diario y del impacto que está teniendo en su descanso.

La panelista de Bendita (elnueve) contó que el dolor en ciertas zonas de su cuerpo se volvió constante y molesto. “Me duele la costilla, la espalda…”, reveló Maglietti. Entre risas y resignación, confesó que buscó soluciones por todos lados: “Después de buscar un montón por internet, TikTok, Instagram y Google, encontré una almohada que tiene una forma especial”.

Alejandra posó con su pancita de embarazada.

Pero lo que parecía una solución mágica terminó siendo otra complicación. “Te metés adentro y como que te agarra bien la panza y la espalda, pero tenés que equilibrar todo y es un quilombo”, explicó sobre el funcionamiento del producto.

Alejandra compartió fotos de su embarazo

El presente de Alejandra Maglietti por la llegada de su primer hijo

Alejandra está esperando un varón, a quien llamará Manuel. Sobre ese nombre, no dudó en compartir su entusiasmo: “Me encanta el nombre igual. Me gusta más que quede ‘Manu’. O sea, le pondría ‘Manu’ directamente”.

Alejandra Maglietti anunció su embarazo en Bendita

En cuanto al padre del bebé, Maglietti optó por mantenerlo en la intimidad. Aunque muchos intentaron saber de quién se trata, ella fue clara: “No me gusta exponer mi relación personal. Así como te critican por un filtro, también empieza a haber un montón de odio para una relación. Es muy difícil”.

Juan Manuel y Alejandra Maglietti.

Más allá de los dolores y molestias, la modelo no pierde la fuerza ni el buen humor. “Ayer me dolía tanto acá al costado que me metí una toalla enroscada en la espalda para que me quede la cintura derecha, porque si no es imposible”, contó, dejando ver su lado más humano y auténtico.