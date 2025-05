La tremenda reacción de Alejandra Maglietti al ver a su ex Jonás Gutiérrez tocando la guitarra en la calle: “En la ruina”

Jonás Gutiérrez, exjugador de la Selección argentina, fue grabado mientras tocaba la guitarra en la vía pública y el video se viralizó rápidamente en redes sociales. La grabación incluso llegó a su ex, Alejandra Maglietti.

Todo se desencadenó este miércoles cuando, al aire en Bendita (El Nueve), compartieron una nota publicada que repasaba el presente del ‘Galgo’ Gutiérrez.

Alejandra Maglietti y Jonás Gutierrez (Instagram: @alemaglietti)

En ese instante, Alejandra, quien forma parte del panel del programa, se enteró en vivo de que Jonás —su ex pareja durante cinco años— actualmente se dedica a cantar en la calle. Fue entonces cuando Beto Casella comentó antes de dar paso al video: “Estuvo vinculado afectivamente con alguien de este programa, y ahora toca la guitarra en la calle”.

La reacción de Alejandra Maglietti al ver que su ex Jonás Gutiérrez toca la guitarra en la calle

Cuando el conductor mencionó al exfutbolista, Edith Hermida no tardó en hacer un comentario picante: “A la que te jedi le agarró calor”. Enseguida, Alejandra Maglietti, entre risas y mientras se abanicaba, miró directo a cámara y respondió sin vueltas: “No lo conozco”.

Fiel al estilo del programa, no solo emitieron el video viral de Jonás tocando la guitarra, sino que lo acompañaron con escenas de otros clips humorísticos, como es habitual en el ciclo. En paralelo, la cámara captó cada gesto de Maglietti al ver a su ex: seguía abanicándose con una hoja mientras esbozaba una sonrisa que no pasó desapercibida.

Luego del video, Beto Casella lanzó una pregunta filosa a su equipo: si preferían ver a una expareja triunfando o “en la ruina”. Sin filtros, Edith Hermida respondió con humor: “Yo lo quiero ver en la ruina, mal, hecho pelota”, lo que provocó una inmediata carcajada de Alejandra Maglietti, que no pudo disimular su complicidad con el comentario de su compañera.

Así fue el vínculo entre Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti

En las últimas horas, Jonás Gutiérrez volvió a ser tema de conversación luego de que se viralizara un video donde se lo ve interpretando “En la orilla de mi cama”, el clásico de La Contra. El clip fue compartido por él mismo a través de sus redes sociales y muestra al exjugador tocando la guitarra en plena calle de Newcastle, Inglaterra, ciudad que marcó una etapa clave en su carrera futbolística.

Cabe recordar que Alejandra Maglietti y Jonás estuvieron muy cerca de dar el sí. Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin en 2019 tras cinco años juntos. “Fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil, pero las cosas no terminaron de la mejor manera, se terminó el amor”, había expresado el exfutbolista en una entrevista con El Show de Ulises Jaitt por Radio XLFM en 2022.

Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti ¡se casan!

Sobre por qué no se concretó el casamiento, Jonás había sido claro: “Si no llegamos a casarnos y formar una familia es porque uno en ese momento quería y el otro no. Eso por ahí se iba pateando para más adelante y después terminamos”.