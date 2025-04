Alejandra Maglietti reveló el problema que padece durante su embarazo: “Estoy asustada”

A los 37 años, Alejandra Maglietti vive una de las etapas más emocionantes de su vida: está esperando a su primer hijo. Si bien la panelista de Bendita (elnueve) transita el embarazo con alegría y mucha expectativa, recientemente confesó que también está enfrentando algunos desafíos físicos y emocionales.

Durante una entrevista con Implacables, Alejandra se sinceró sobre los cambios que trajo el embarazo a su cuerpo y a su rutina diaria. “No me entra nada, no tengo ropa. Esto es lo que pude recuperar y algunas camisas que todavía me entran. Obviamente caí en el pantalón de ropa de embarazada. Directamente es imposible que me cierre algo”, relató con humor, pero también con cierta resignación.

Alejandra posó con su pancita de embarazada.

Además de lo que implica vestirse con una panza en crecimiento, la abogada y modelo reconoció que los miedos típicos de la maternidad también empezaron a aparecer, especialmente siendo madre primeriza.

Maglietti comparte su embarazo en las redes.

El deseo de Alejandra Maglietti de ser mamá

Alejandra atraviesa este proceso junto a Juan Manuel, su pareja, un hombre que elige mantenerse alejado del foco mediático. Esa decisión, al parecer, también es compartida por Maglietti, quien prefiere resguardar su intimidad y enfocarse en vivir este momento con tranquilidad.

Alejandra compartió fotos de su embarazo

En ese marco, la panelista explicó que es una persona muy perfeccionista y que, desde que se enteró del embarazo, se puso en modo “investigadora”: “Soy bastante perfeccionista con las cosas, leo, me informo y quiero saber todo. Estuve leyendo un montón y le compré un sensor de temperatura y cosas”, detalló.

Pero fue en ese mismo momento donde también abrió la puerta a una de sus mayores vulnerabilidades: “Una empieza a tener miedos. Tengo miedo, digo: ¿voy a poder? Estoy asustada”, confesó con total honestidad.

Alejandra Maglietti mostró la primera foto de su bebé en camino

A pesar de las dudas y temores, Alejandra está disfrutando de esta etapa tan especial, que años atrás no imaginaba vivir. En más de una oportunidad contó que había decidido congelar óvulos para preservar su fertilidad, sin saber si tendría la oportunidad de formar una familia.