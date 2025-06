La dura decisión que tomó Alejandra Maglietti en medio de su embarazo que conmovió a todos: “Lamento que...”

Alejandra Maglietti atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: está esperando a su primer hijo, a quien llamará Manuel. La periodista y panelista de Bendita compartió la noticia en vivo durante una reciente emisión del programa, y no tardó en conmover a sus seguidores en redes sociales, quienes celebraron junto a ella esta nueva etapa.

Entre mensajes de amor, felicitaciones y buenos deseos, también llegaron algunos comentarios críticos. Como suele suceder con las figuras públicas, Maglietti no estuvo exenta de ser blanco de opiniones ajenas sobre su embarazo, especialmente en lo que respecta a sus decisiones estéticas durante la gestación.

Maglietti comparte su embarazo en las redes.

Una usuaria, en particular, cuestionó la manera en que la periodista continúa cuidando su imagen, insinuando que ciertos tratamientos de belleza no serían compatibles con su nuevo estado. Frente a esa crítica, Maglietti no se quedó callada y decidió responder de manera clara y firme.

Qué retoque estético dejó de hacerse Alejandra Maglietti por su embarazo

Alejandra Maglietti siempre se destacó por su amor por la moda y el maquillaje. A lo largo de su carrera, supo imponer un estilo propio, caracterizado por los brillos, los accesorios llamativos y una estética audaz que la convirtió en referente de estilo.

Ahora que atraviesa su primer embarazo, la periodista decidió no dejar de lado esa faceta que tanto la representa. Lejos de ocultarse o cambiar drásticamente su imagen, Maglietti eligió compartir con sus seguidores cómo adapta sus looks a esta nueva etapa.

Alejandra Maglietti. Foto web.

No obstante, con el correr de los días comenzaron a surgir comentarios sobre su aspecto, especialmente relacionados con su cabello. Varios usuarios notaron que lo llevaba más natural y opinaron al respecto, pero uno de ellos en particular se mostró en desacuerdo con que no lo llevara teñido.

Frente a ese cuestionamiento, Maglietti no dudó en responder y explicó que su apariencia actual es consecuencia de una elección personal vinculada a su embarazo. “Hace 7 meses que no me puedo teñir correctamente, lamento que no te guste pero prefiero cuidar a mi bebé. No termina de quedarme claro si teñirme en el embarazo lo afecta o no, por eso decidí no hacerlo hasta que nazca”, expresó tajante la periodista.

Qué retoque estético dejó de hacerse Alejandra Maglietti por su embarazo.

Una seguidora le comentó que, en su caso, sí le habían permitido teñirse durante el embarazo, siempre y cuando los productos no contuvieran formol. A raíz de esa respuesta, Alejandra amplió su experiencia y explicó que, aunque recibió indicaciones similares, optó por ser más cautelosa: “Si, a mí también, pero por las dudas solo me decolore sin que tocara las raíces una vez por las dudas. Hay muchos productos y cada uno es diferente en su composición, por eso llega un punto en el cual me asusto”, reveló la periodista, dejando en evidencia la investigación que realizó para seguir cuidando su imagen sin poner en riesgo su embarazo.

De esta manera, Maglietti mostró una vez más que es posible combinar la estética con la responsabilidad, y que cada decisión en esta etapa tiene detrás un análisis consciente.