L-Gante detenido, el embarazo de Cazzu y los escándalos de La Joaqui entre lo más destacado del 2023

El 2023 estuvo plagado de polémicas, rupturas de relaciones, nuevos noviazgos, show históricos, artistas revelaciones y más sucesos que quedarán en el recuerdo. Un repaso por algunos de los mejores momentos protagonizados por Duki, María Becerra, La Joaqui, L-Gante, Lali, Cazzu, Rauw Alejandro, Rosalía y Emilia Mernes.

L-Gante detenido

El cantante de cumbia 420 estuvo detenido casi 100 días por una causa de privación ilegítima de la libertad y amenazas en la DDI de Quilmes. Gracias al trabajo de su abogado y la decisión de un juez, L-Gante pudo volver a la calle y los escenarios. Una vez que abandonó la prisión, compartió un video en donde mostraba como fueron sus días tras las rejas con descargo incluido.

El embarazo de Cazzu

El pasado 16 de abril, la autora de Nena Trampa en medio de un show anunció al mundo que estaba embarazada. La artista argentina recibió a Inti, su primera hija, de la mano del cantante mexicano Christian Nodal. Si bien ya venía habiendo rumores de un posible bebé en camino, la confirmación llegó de la manera más icónica mientras Cazzu cerraba la gira de su disco.

Los escándalos de La Joaqui

La cantante de Mar Del Plata se prepara para cerrar el año con un repaso de todo su repertorio en el Luna Park. El 2023 fue un año muy agitado para La Joaqui que inclusive llegó a retirarse momentáneamente de la música debido a los problemas personales que estaba atravesando.

Además, protagonizó cruces con Coscu, fue acusada de estafa, debutó como jurado en Got Talent Argentina y anunció el lanzamiento de su disco Mal Aprendida.

María Becerra y Duki en River

La Nena De Argentina y el pionero del trap nacional confirmaron durante estos meses los shows más importantes de su trayectoria artística. La presentación de la autora de “Automático” en el Estadio River Plate para de marzo de 2024 se anunció a través de un emotivo video.

Por su parte, el integrante de Modo Diablo metió doble sold out en el mismo recinto el 2 y 3 de diciembre. Además, Duki se prepara para su presentación en el Estadio del Real Madrid el año que viene.

Duki se presentará en el Bernabéu el 8 de junio de 2024 Foto: Twitter

Emilia Mernes y el escándalo de “GTA.mp3″

La cantante de Nogoyá estrenó este año el tan esperado disco titulado .mp3. En la antesala de la presentación del álbum, Emilia fue soltando algunos singles que mostraban el rumbo que iba a tomar el proyecto. Uno de ellos fue “GTA.mp3″. La polémica vino a través de cierta críticas en redes sociales luego de que se publicará el videoclip en donde la artista aparece bailando en un strip club y muchos mostraron su disgusto con la temática elegida.

Emilia Mernes estrenó el videoclip de “GTA.mp3″ y desató la polémica en las redes Foto: Twitter

La separación de Rosalía y Rauw Alejandro

Hasta hace no mucho, la catalana y el puertorriqueño integraban una de las parejas favoritas de los fanáticos. Tras meses de relación, Rosalía y Rauw Alejandro decidieron separarse pero no por eso dejaron de tirarse indirectas en medio de sus shows. Ambos asistieron a la ceremonia de los Latin Grammys, pero según aseguraron varias fuentes, existió un pacto entre los equipo de ambos para no cruzarse en tiempo ni espacio.

Rauw Alejandro le dedicó una canción de despedida a Rosalía tras su separación: “Hayami Hana” Foto: Instagram

La opinión política de Lali y sus dichos contra Javier Milei

Luego del triunfo de Javier Milei en las PASO, la cantante de “Disciplina” publicó un polémico tweet en el que mostraba su preocupación por un posible gobierno del ahora Presidente electo. “Que peligroso. Que triste”, expresó Lali a través de su cuenta. Esto provocó cientos de críticas hacia la artista, como también apoyo de otro colegas.