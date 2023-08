El contundente mensaje de Trueno a los seguidores de Milei y el apoyo casi secreto de Emilia Mernes a Lali.

Trueno compartió el lunes un poderoso mensaje haciendo referencia a los resultados de las PASO del domingo, donde el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, emergió como el favorito con el 30.04% de los votos.

“Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”, esto fue lo que escribió el rapero en Twitter - ahora X- donde se sumó a los dichos de Lali.

El mensaje de Trueno, que con 21 años ya ha cosechado cuatro Premios Gardel, se agrega al conjunto de declaraciones y posturas que ha expresado con respecto a la política local.

Trueno apuntó contra los seguidores de Milei Foto: twitter

“Esto está pasando hoy, ahora. No podemos hacer silencio. Fuerza y Justicia, Jujuy”, acompañando una publicación de la revista Sudestada. En dicho artículo se exhibe una fotografía que retrata a un joven de 17 años, víctima de disparos por parte de las fuerzas de seguridad provinciales durante los acontecimientos represivos ocurridos hace dos meses en esa misma región.

Hace pocos días, el rapero presentó una nueva canción titulada “Fuck el police”, en la cual aborda críticamente el tema de la violencia policial y hace referencia al desaparecido ex comisario de la Policía Federal, Jorge ‘Fino’ Palacios. Palacios, quien enfrentó sospecha de encubrimiento en relación con el atentado a la AMIA, también fue designado como jefe de la Policía Metropolitana por el expresidente Mauricio Macri.

Emilia Mernes y el apoyo a Lali Espósito

Trueno no es el único cantante urbano que se sumó en apoyo de los dichos de Lali y que decidió hacer referencia a los resultados de las PASO a través de sus redes sociales: Emilia Mernes también lo hizo.

Emilia Mernes apoyó a Lali Espósito. Foto: insatgram

Sin embargo, a diferencia de sus colegas, Emilia lo hizo a través de un sutil “me gusta” que le colocó al descargo que hizo Lali en respuesta a la ola de críticas que recibió por su primer mensaje.

Emilia Mernes le dio un "me gusta" en apoyo a Lali. Foto: Twitter

Este like estaba pasando desapercibido, hasta que el usuario de Twitter, @Faacuveron, se dio cuenta y le sacó captura. “Emilia Mernes: no diré nada pero habrá señales”, escribió dicho usuario en su publicación, la cual se hizo viral.

Los descargos de Lali vía Twitter a los que se sumaron Emilia y Trueno

Horas antes, la artista Lali Espósito catalogó al aspirante presidencial Milei como “anti-derechos”. En un mensaje en su cuenta de Twitter, expresó: “Qué peligroso. Qué triste”.

Lali Espósito opina en Twitter Foto: twitter

Posteriormente, amplió su mensaje asegurando que no se veía afectada por las críticas o confrontaciones que puedan recibir en las redes sociales, “No me pone para nada mal que me “bardeen” por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”. “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente”, agregó.

Lali Espósito opina en Twitter Foto: Twitter

Cabe destacar que la cantante de “Soy” es una de las artistas argentinas que, además de su innegable talento en la música y la actuación, demuestra un sólido compromiso social. Siempre que se le presenta la ocasión, expresa sus opiniones sobre las desigualdades que descienden a las minorías, los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Precisamente debido a su franqueza en la expresión de sus puntos de vista, es objeto de críticas por parte de ciertos sectores.