“Siempre peleamos por esto”: la reacción de Duki al video donde presentó a “Modo Diablo”

Duki es, sin duda alguna, uno de los referentes del género urbano en Argentina y el mundo. El artista logró objetivos impensados para él en su carrera y aún sigue escalando. Desde sus inicios siempre se mostró muy transparente con sus seguidores, trató de darles siempre la mejor música y devolverles un poco de todo el cariño y apoyo que le dan.

Con más de 11.4 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify, Duki es el segundo artista argentino más escuchado de la plataforma. Sólo lo supera Bizarrap que alcanzó los 34 millones de oyentes mensuales. Pero el éxito no termina ahí y es que en 2022 logró llenar cuatro estadios Vélez Sarsfield.

Duki en Vélez Foto: Web

Una cuenta de Twitter rememoró un video en el que el artista presentó por primera vez “Modo Diablo”, un grupo que hizo con Ysy A y Neo Pistea. “Hoy les voy a dar un regalo con mi equipo, con ‘Modo Diablo’ baby, el nuevo grupo que vamos a formar con Neito Pistea y con Ysy A”, comenzó diciendo.

“Les vamos a regalar nuestro primer tema hoy con videoclip, se llama ‘UH’”, concluye el video que dura solo unos 15 segundos. En la filmación que data de 2018, se lo puede ver al trapero sin tatuajes en la cara, muy característicos de él.

Duki reaccionó al video en el que presentó “Modo Diablo” por primera vez

La cuenta de Twitter además compartió un fragmento de una entrevista de Duki con Grego Rosello en su stream “Fernet con Grego”. “Qué wachin que era. Esa es la casa donde vivíamos todos. Nos habíamos mudado con Ysy, nos re costó. También cayó el Neo”, contó el trapero primeramente.

Volvió Modo Diablo: así fue el reencuentro de Duki, Ysy A y Neo Pistea en Vélez Foto: Twitter

“¿Sabés lo que me gustó de esa época? Cuando sacamos ‘UH’ salieron a bardearnos todos. No nos entendían. Justo fue la época en la que yo me separé de Omar Varela. Cuando yo me abrí, al principio recibía mil, dos mil, tres mil mensajes por día que me decían ‘Duki ¿qué haces con eso de ‘Modo Diablo’?”, continuó contando el artista.

Luego aseguró que los comparaban con otros traperos que habían surgido en ese momento como Khea, y él se mantuvo firme en su postura. “Somos pibes que tenemos hambre, que nos hemos cagado de hambre y que siempre peleamos por esto”, sostuvo.

“Nosotros todo ese tiempo la tuvimos que remar”, aseguró Duki, quien creía que la industria “no estaba lista para lo que era el trap”. “Nosotros amábamos lo que hacíamos, y éramos mega reales en lo que hacíamos y no nos íbamos a frenar ni porque la gente no quiera”, dijo y concluyó: “Yo veo ese video y digo ‘qué capos que éramos, qué huevos que teníamos y cómo amábamos lo que hacemos’”.